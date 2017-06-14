Отключения горячей воды-2017 в Новосибирске 14 июня

По этой причине отключению подверглись 622 объекта по улицам Авиастроителей, Учительской, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканской, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинской, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Народной. Окончание испытаний намечено на 24 часа 21 июня.

Из-за устранения дефектов после испытаний без горячей воды остается 241 объект. В Центральном районе отключено пять домов по зоне ТЭЦ-5 и 36 объектов по зоне ТЭЦ-2. Это улицы Чаплыгина, Октябрьская и Революции. Воду там обещают дать вечером 14 июня.

В Железнодорожном районе продолжаются ремонтные работы на 23 объектах по улицам Серебренниковская, Сибревкома, Каинская, Красному проспекту (ТЭЦ-2). Подключение было запланировано на 20 часов 13 июня, но, по данным мэрии, по состоянию на 14 июня этого не произошло.

В Октябрьском районе отключено 50 объектов по зоне ТЭЦ-2. Это объекты на улицах Инская, Зыряновская, Нижегородская, 9-го ноября, Декабристов. Подключение намечено на 20 часов 14 июня.

По зонам ТЭЦ-3 и Кировской районной котельной № 1 отключено шесть объектов в Кировском районе и 121 объект в Ленинском районе.

Планово-предупредительные работы привели к отключению 106 объектов. Так до 12 часов 16 июня не будет горячей воды в 24 домах по улице Звездной Первомайского района (котельная АО «Сибирьгазсервис»). С 14 июня до 17 часов 26 июня отключено три объекта на улице 4-й Пятилетки также в Первомайском районе (котельная № 14).

В Ленинском районе с 5 по 19 июня ведутся ремонтные работы в котельной «Восход». От горячей воды отключено 13 объектов по улице Хилокская, подача запланирована на 17 часов 19 июня. На улице Большой отключение горячей воды-2017 продлится до 17 часов 18 июня на 22 объектах (котельная № 45).

В Дзержинском районе отключено 38 объектов в зоне котельной № 11 по улицам Техническая, Экономическая, Высотная, Караваева. Подключение запланировано на 8 часов 19 июня. В Заельцовском районе отключены шесть объектов по зоне котельной завода «Экран-Энергия» на улице Лебедевской, там горячая вода появится к 17 часам 16 июня.

Продлены ремонтные работы по устранению дефекта в ТСЖ «Алмаз». Это дома № 53/1 и № 53/2 по улице Кошурникова. Они отключены с 30 мая. Подключение планировалось на 9 июня, однако сейчас его перенесли на 16 часов 16 июня.

Сдача тепловых узлов УК «Уют» привела к отключению 13 июня четырех объектов по улицам Октябрьской, Соревнования, Трудовой, Чаплыгина. Там горячая вода должна появиться к 17 часам 15 июня.