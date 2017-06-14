Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
С 1 июля в РФ вырастет плата за услуги ЖКХ
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Арабские СМИ узнали, какое вооружение Россия испытывает в Сирии
СМИ: Самбурская поделилась весьма откровенным фото
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Обнаженную Наталью Штурм сравнили с Венерой Милосской - СМИ
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС – СМИ
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10Теракт в Лондоне
08:22 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске оштрафовали ещё одного маршрутчика

Перевозчика автобусного маршрута № 13 оштрафовали за нарушение санитарного законодательства.

В Красноярске перевозчика автобусного маршрута № 13 оштрафовали за нарушение санитарного законодательства. Роспотребнадзор проверил муниципальное предприятие города Красноярска «КПАТП № 2» и выявил ряд нарушений.

В числе прочего было установлено, что на предприятии несвоевременно и не в полном объеме проводились медосмотры работников, не в полном объеме выдавалась спецодежда, а также не определялись классы опасности отходов производства и потребления, образующиеся в результате деятельности.

За выявленные нарушения предприятие оштрафовано на 31500 рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Стало известно имя самой стильной жительницы Красноярска
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В высотном жилом доме в Лондоне вспыхнул пожар
Рейтинг недовольства Трампом обновил свой максимум
Посол ОАЭ предложил Вашингтону инструмент давления на Катар
В правительстве спорят, как стимулировать рождаемость
Госдеп объяснился по поводу ситуации с Днем России
СМИ: за помехи «скорой» на дороге будут сажать в тюрьму
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Программу помощи ипотечным заемщикам продлят
Опубликованы данные о квартирах, не определившихся со сносом
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь