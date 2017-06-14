В Красноярске оштрафовали ещё одного маршрутчика

В Красноярске перевозчика автобусного маршрута № 13 оштрафовали за нарушение санитарного законодательства. Роспотребнадзор проверил муниципальное предприятие города Красноярска «КПАТП № 2» и выявил ряд нарушений.

В числе прочего было установлено, что на предприятии несвоевременно и не в полном объеме проводились медосмотры работников, не в полном объеме выдавалась спецодежда, а также не определялись классы опасности отходов производства и потребления, образующиеся в результате деятельности.

За выявленные нарушения предприятие оштрафовано на 31500 рублей.