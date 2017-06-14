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08:30 (мск), источник: dostup1.ru

Министр дорожного хозяйства оценил ремонт трасс Челябинска на четверку

Специальная комиссия провела рейд в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Специальная комиссия во главе с министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрием Микуликом проверила ремонт трасс областного центра в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» — глава ведомства оценил работу подрядных организаций на твердую четверку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Напомним, приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в Российской Федерации с 2017 по 2025 год. Общее финансирование проекта программы по стране составляет 180 млрд рублей.

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В 2017 году для реализации проекта из федерального бюджета Челябинской области был выделен 1 млрд рублей. Столько же получено из дорожного фонда Челябинской области. Из этих средств в 2017—2018 годах на региональные объекты предусмотрено направить 1,3 млрд, Челябинску — 700 млн рублей. Планируется ликвидировать 265 очагов концентрации ДТП, из них четыре на федеральных автодорогах, 17 — на региональных, 244 — на трассах областного центра.

Комиссия уделила особое внимание строящимся объектам на северо-западе Челябинска. Так, на улице Братьев Кашириных началось фрезерование покрытия от улицы 40 лет Победы до Молодогвардейцев. Комиссия рекомендовала подрядчику выставить дополнительные знаки для обеспечения безопасности в связи с большой загруженностью дороги.

Следующим объектом стало полотно на улице Молодогвардейцев, где проходит подготовка к укладке асфальтобетонного покрытия на участке от проспекта Победы до Комсомольского проспекта. Активисты ОНФ просили обеспечить плавный переход с трамвайными путями на пересечении этих улиц.

Третьим участком обследования стала улица Куйбышева, где происходит установка опор освещения и опор под дорожные знаки. На участке от Цинковой до Молодогвардейцев расположены сразу нескольких учебных заведений. Министр взял на особый контроль обустройство пешеходных переходов на этом объекте.

Четвертой точкой осмотра стал Комсомольский проспект, где проходит укладка асфальтобенного покрытия на площади 39,5 тыс. квадратных метров. На этом участке подрядчик применил технологию с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), устойчивого к интенсивному движению транспорта. Данный материал позволяет увеличить износостойкость и уменьшает колейность, а также повышает устойчивость к сдвигам и деформациям. Происходит повышенное сцепление дороги с автомобильными шинами за счет высокой абразивности покрытия.

«В целом, работу подрядной организации я оцениваю на твердую четверку. Есть мелкие замечания, которые будут устранены в оперативном режиме. Сейчас проверили соблюдение температуры укладки асфальтобетона. Она составляет 146−160 градусов. Это рабочая цифра. Покрытие будет с применением ЩМА, который используют в Челябинске только с прошлого года. Так что для нас это ценный опыт», — отметил Дмитрий Микулик.

Работа выездной комиссии будет проводиться на регулярной основе вплоть до завершения строительного сезона.

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