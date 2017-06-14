Заканчивается дорожный ремонт на омских улицах Волгоградская и 25-я Северная

В городе полным ходом идет масштабный ремонт дорог. За последние сутки старый асфальт сняли на площади 20 тысяч квадратных метров, а уложили новый — на 36 тысячах квадратных метров.

Так, на площади 17 300 квадратных метров уже уложили нижний слой асфальта, на 18 500 квадратных метров произошла укладка верхнего слоя покрытия. Также более 4 тысяч квадратных метров дороги отремонтировано с помощью ремиксера и ресайклера на Красноярском тракте и улице Ватутина.

Подходит к концу ремонт на улицах Волгоградской и 25-ой Северной: там почти уложили верхний слой асфальта.

В скором времени к укладке покрытия приступят на улицах Авиационная, Гуртьева, 33-я Северная, 2-ая Солнечная, Заозерная и проспекте Королева.

Вячеслав Двораковский, мэр города Омска:

— Значительная часть улиц будет отремонтирована досрочно — намного раньше планового срока. Однако для нас важны не столько сроки проведения работ, сколько их качество, которое должно быть безупречным.

Напомним, в этом году в Омске отремонтируют 33 дороги по федеральной целевой программе «Безопасные и качественные дороги». Дорожные работы должны завершиться не позднее 27 июля.

Качество работ находится под контролем специалистов департамента городского хозяйства, «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». Также за каждым подрядчиком закреплена контролирующая организация: ОАО «Омский СоюзДорНИИ», ООО «СибЦентр» и ФГБОУ «СибАДИ».