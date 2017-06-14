Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия прекращает подкармливать прибалтийскую экономику
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Глава Госдумы заявил о единственном кандидате в президенты России
Не подозревавшая о беременности женщина родила в супермаркете
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр»
Обнаружен двойник Эммы Уотсон
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
СМИ: Журналистку NBC заклевали в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Обнаженную Наталью Штурм сравнили с Венерой Милосской - СМИ
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС – СМИ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
08:50 (мск), источник: Om1.ru

Заканчивается дорожный ремонт на омских улицах Волгоградская и 25-я Северная

За сутки отремонтировали 36 тысяч квадратных метров дорог.

Источник: Om1.ru

В городе полным ходом идет масштабный ремонт дорог. За последние сутки старый асфальт сняли на площади 20 тысяч квадратных метров, а уложили новый — на 36 тысячах квадратных метров.

Так, на площади 17 300 квадратных метров уже уложили нижний слой асфальта, на 18 500 квадратных метров произошла укладка верхнего слоя покрытия. Также более 4 тысяч квадратных метров дороги отремонтировано с помощью ремиксера и ресайклера на Красноярском тракте и улице Ватутина.

Подходит к концу ремонт на улицах Волгоградской и 25-ой Северной: там почти уложили верхний слой асфальта.

В скором времени к укладке покрытия приступят на улицах Авиационная, Гуртьева, 33-я Северная, 2-ая Солнечная, Заозерная и проспекте Королева.

Вячеслав Двораковский, мэр города Омска:

— Значительная часть улиц будет отремонтирована досрочно — намного раньше планового срока. Однако для нас важны не столько сроки проведения работ, сколько их качество, которое должно быть безупречным.

Напомним, в этом году в Омске отремонтируют 33 дороги по федеральной целевой программе «Безопасные и качественные дороги». Дорожные работы должны завершиться не позднее 27 июля.

Качество работ находится под контролем специалистов департамента городского хозяйства, «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». Также за каждым подрядчиком закреплена контролирующая организация: ОАО «Омский СоюзДорНИИ», ООО «СибЦентр» и ФГБОУ «СибАДИ».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Больше половины жителей Омской области берут новые кредиты, чтобы гасить старые
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В высотном жилом доме в Лондоне вспыхнул пожар
Рейтинг недовольства Трампом обновил свой максимум
Посол ОАЭ предложил Вашингтону инструмент давления на Катар
В правительстве спорят, как стимулировать рождаемость
Госдеп объяснился по поводу ситуации с Днем России
СМИ: за помехи «скорой» на дороге будут сажать в тюрьму
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Купить квартиру в Москве стало проще
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь