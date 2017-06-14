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09:04 (мск), источник: Капитал

Фонд гарантирования выставит на торги активы банков-банкротов на 7 млрд гривен

В течение текущей недели запланирована продажа активов 49 неплатежеспособных банков и банков, которые ликвидируются, на общую сумму 7,329030 млрд гривен. Об этом сообщает прес-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Источник: Капитал

В частности, на сумму 6,44326 млрд гривен выставлены права требования по кредитам, на 876,78 млн гривен — основные средства ликвидируемых банков, на 0,8 млн грн — другие активы (монеты, слитки, иконы и т. д.).

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 8,19 млн гривен. Так, в течение недели на торги выставляются права требования по кредитам 19 банков за 2,65673 млрд гривен. Самым дорогим лотом станет актив ПАО «Банк «Финансы и кредит» на общую сумму 1,12339 млрд гривен, самым дешевым — активы ПАО «КБ «Промэкономбанк» — на 1,92 млн гривен.

Кроме того, выставлены на продажу права требования по кредитам и основные средства 18 банков на общую сумму 4,56756 млрд гривен. Главным лотом станут активы ПАО «Дельта Банк» стоимостью 1,04605 млрд гривен, наиболее дешево будут продаваться активы ПАО «Терра Банк» — за 2,84 млн гривен. Также основные средства 10 банков выставлены на продажу за 95,77 млн гривен.

Дешевле всего — за 0,25 млн гривен — можно будет купить основные средства ПАО КБ «Стандарт». И, наконец, вниманию покупателей будет представлена дебиторская задолженность перед 4 банками на общую сумму 8,17 млн гривен.

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