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11:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

155 млн рублей направят из Москвы на реконструкцию БСМП

Из резервного фонда правительства РФ решено направить на реконструкцию БСМП им. Карповича еще 155,2 млн рублей. Субсидия выделена в рамках госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения». Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Согласно распоряжению главы правительства Дмитрия Медведева, деньги в размере 358 млн рублей поделили между 5 городами — Красноярском, Магаданом, Челябинском, Псковом и Чебоксарами.

Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н. С. Карпович является объектом зимней Универсиады-2019. В медицинском учреждении будут обслуживать участников студенческих игр. По итогам реконструкции в городской больнице появится 4-х этажный хирургический корпус, оборудованным кислородной станцией. Предусмотрен строительство надземного перехода. В остальных корпусах больницы будет сделан капитальный ремонт.

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