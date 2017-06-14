На Левобережье Омска за 16 миллионов приведут в порядок 10-й микрорайон

В Омске завершился электронный аукцион для определения подрядной организации для определения II этапа комплексного благоустройства 10-го микрорайона на Левом берегу. Заказчиком выступило бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Победителем в торгах вышла компания «Панорама». Согласно контракту, фирма должна к 1 ноября 2017 году закончить формирование современного комфортного общественного пространства. В микрорайоне создадут функциональные зоны для тихого и семейного отдыха, велосипедные дорожки, пешеходные бульвары и современную систему освещения. Также предусмотрена реновация озеленения.

На работы в микрорайоне из городского бюджета было выделено 15,8 миллионов рублей. Подрядная организация предоставит на все выполненные работы 3-летнюю гарантию. На протяжении этого срока компания должна будет за свой счет устранять выявленные недостатки.