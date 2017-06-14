Суды запретили фискальной службе проводить проверку компании братьев Дубневичей

Об этом сказано в решении Львовского окружного административного суда и Львовского апелляционного админсуда.

В частности, в решении Львовского окружного админсуда сказано, что в феврале 2017 года компания «Корпорация КРТ», ставшая монополистом на поставку «Укрзализныце» креплений для рельсов, подала иск в суд с требованием отменить приказ Управления ГФС во Львовской области от 06.02.2017 года № 336 «О проведении документальной внеплановой выездной проверки ООО «Корпорация КРТ».

По мнению истца, в соответствии с действующим законодательством, государственные налоговые инспекции с 1 января 2017 года должны выполнять функции сервисного обслуживания налогоплательщиков, а отнюдь не контролировать полноту уплаты налогов.

И 7 марта Львовский окружной админсуд согласился с такой трактовкой норм законодательства.

По мнению фискальной службы, суд первой инстанции нарушил все нормы материального права. В связи с этим ГФС подала в Львовский апелляционной суд жалобу, указав в ней, что внеплановая проверка назначена в связи с необходимостью проверить правомерность формирования налогового кредита та обязательств по НДС во взаиморасчетах с компанией «Домус Альянс», позже сменившую название на «Трекота — Люкс» за август — сентябрь 2015 года.

При этом ГФС предоставила суду доказательства того, что проверить полноту уплаты налогов «Корпорацией КРТ» иным способом не представляется возможным — корпорация не отвечает на письменные запросы, а также не допускает сотрудников ГФС для проверки с 2015 года, о чем свидетельствует составленные акты недопуска сотрудников ГФС на территорию компании.

Несмотря это, Львовский окружной административный суд встал на защиту интересов «Корпорации КРТ» и отказал в удовлетворении апелляции Управления Фискальной службы во Львовской области.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце января 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослава Дубневич и его брата Богдана, который также является народным депутатом от БПП в коррупции, отметив, что связанные с ними компании становятся победителями многомиллиардных тендеров «Укрзализныци».

В частности, принадлежащая Дубневичам «Корпорация КРТ», занимающаяся производством креплений для рельсов, единолично выигрывает тендеры «Укрзализныци» с 2014 года.

Осенью 2016 года братья Дубневичи указали в своих электронных декларациях огромные суммы наличных средств в разной валюте.

В частности, Ярослав Дубневич задекларировал 8,23 млн долларов, 5 млн грн, и 2,78 млн евро. Богдан Дубневич наличными держит только доллары — 11,5 млн. Жена последнего Татьяна хранит наличными еще 137,1 млн. грн.

На банковских счетах Дубневичей фигурируют значительно меньшие суммы. Богдан Дубневич имеет 10,4 млн. грн, а младший Ярослав с женой Натальей — 2,3 млн. грн.

Кроме того, на Богдан Дубневича и ближайших членов его семьи зарегистрировано 409 объектов недвижимого имущества, а Ярослав Дубневич с семьей владеют 273 объектами недвижимости.