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09:38 (мск), источник: ИА Башинформ

«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды в домах

УФА, 14 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении воды в домах 15 и 16 июня.

15 июня, с 10 до 18 часов без холодной воды временно останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам: ул. Комсомольская, 10, 12/1; ул. Бессонова, 8, 10, 22, 23, 25, 27, 29/1; Омский переулок, 2, 2б; ул. Окружная, 4.

В Советском районе 15 июня, с 10.30 до 20.30 часов отключат холодную воду на ул. Кустарная, 27/29, 31/33, 35/37; ул. Революционная, 66.

16 июня запланировано два отключения воды.

Так, в Калининском районе с 10 до 16 часов холодное водоснабжение будет отключено на ул. 40 лет Октября, 2, 4, 6, 8, 5, 7, 9, 11.

В Октябрьском районе с 10 до 17 часов холодную воду отключат по адресам: ул. Зеленогорская, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Фруктовая, 17, 19, 21, 23.

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