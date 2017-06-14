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10:34 (мск), источник: Baikal-info.ru

Газпром наконец-то отдаёт Иркутской области бассейн в Солнечном

Иркутская область заключила договор безвозмездного пользования водно-спортивным комплексом в мкр-не Солнечном в Иркутске, который построил ПАО «Газпром» с намерением подарить городу в честь юбилея.

Об этом 14 июня 2017 года на сессии Законодательного собрания рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник, отвечая на вопрос спикера ЗС Сергея Брилки о судьбе бассейна. «Договор безвозмездного пользования уже заключён. Документы на регистрацию права собственности Иркутской области находится в министерстве юстиции», — сказал министр.

Решение о передаче водоспортивного комплекса от Газпрома Фонду поддержки социальных инициатив с последующей его продажей Иркутской области около года находилось на подписи председателя правления ПАО «Газпром». В марте 2017 года Илья Резник сообщил, что с фондом уже договорились о том, что, как только бассейн будет ему передан, Иркутская область ещё до момента покупки заключит договор безвозмездного пользования объектом, чтобы открыть его.

Напомним, водно-спортивный комплекс компания «Газпром» построила в 2015 году в подарок к 350-летию Иркутска, который праздновался тремя годами ранее. В июле 2015 года бассейна торжественно открылся. На его базе прошли спортивные соревнования в рамках VI Российско-китайских молодежных игр. Но после этого эксплуатация бассейна была прекращена. Позже новое правительство Иркутской области договорилось с Газпромом о выкупе комплекса в региональную собственность за 1 млн рублей.

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