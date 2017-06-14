Газпром наконец-то отдаёт Иркутской области бассейн в Солнечном
Иркутская область заключила договор безвозмездного пользования
Иркутская область заключила договор безвозмездного пользования
Об этом 14 июня 2017 года на сессии Законодательного собрания рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник, отвечая на вопрос спикера ЗС Сергея Брилки о судьбе бассейна. «Договор безвозмездного пользования уже заключён. Документы на регистрацию права собственности Иркутской области находится в министерстве юстиции», — сказал министр.
Решение о передаче водоспортивного комплекса от Газпрома Фонду поддержки социальных инициатив с последующей его продажей Иркутской области около года находилось на подписи председателя правления ПАО «Газпром». В марте 2017 года Илья Резник сообщил, что с фондом уже договорились о том, что, как только бассейн будет ему передан, Иркутская область ещё до момента покупки заключит договор безвозмездного пользования объектом, чтобы открыть его.
Напомним,