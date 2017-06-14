Газпром наконец-то отдаёт Иркутской области бассейн в Солнечном

Об этом 14 июня 2017 года на сессии Законодательного собрания рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник, отвечая на вопрос спикера ЗС Сергея Брилки о судьбе бассейна. «Договор безвозмездного пользования уже заключён. Документы на регистрацию права собственности Иркутской области находится в министерстве юстиции», — сказал министр.

Решение о передаче водоспортивного комплекса от Газпрома Фонду поддержки социальных инициатив с последующей его продажей Иркутской области около года находилось на подписи председателя правления ПАО «Газпром». В марте 2017 года Илья Резник сообщил, что с фондом уже договорились о том, что, как только бассейн будет ему передан, Иркутская область ещё до момента покупки заключит договор безвозмездного пользования объектом, чтобы открыть его.