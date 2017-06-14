Вторая очередь Восточного обхода Перми будет построена к концу сентября
10 июня 2017 года глава Пермского края Максим Решетников провёл рабочее совещание с руководителями
10 июня 2017 года глава Пермского края Максим Решетников провёл рабочее совещание с руководителями
Дорожники доложили главе региона о строительстве двух дорог регионального значения — Восточного обхода Перми и участка дороги
Только в 2017 году на эти цели будет направлено 11,4 млрд руб. из бюджетов всех уровней.
«Чтобы провести эти работы, необходимы надёжные подрядчики, и наша задача в первую очередь — опираться на организации Пермского края», — отметил глава края.
Директор компании «АТФ» Айк Аветисян доложил, что основные работы по строительству второй очереди Восточного обхода Перми будут закончены в сентябре 2017 года. Сейчас возводится завершающий участок дороги длиной 5 км и двухуровневая развязка на пересечении с дорогой
По словам председателя совета директоров
На содержание, строительство и реконструкцию автомобильных дорог в 2017 году выделяется значительный объём денежных средств из бюджетов всех уровней — более 11,4 млрд руб. При этом на автомобильные дороги регионального значения выделено порядка 6,1 км) составляет 988 млн руб., на автомобильные дороги местного значения — 4,7 млрд руб. Протяжённость автомобильных дорог, проходящих в границах Пермского края, составляет свыше 36,2 тыс. км. Из них 3,1 тыс. км автомобильных дорог имеют региональное значение, 460 км — федеральное, свыше 32 тыс. км — местное.
Источник — администрация губернатора Пермского края