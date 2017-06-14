На улице Большой Садовой в Ростове после реконструкции уменьшат ширину проезжей части

Срок реализации, по словам градоначальника Виталия Кушнарёва, 2022 год, однако ряд изменений успеют сделать уже к играм Чемпионата мира по футболу-2018. При этом все работы по реконструкции, которые проводятся в настоящий момент, не противоречат разработкам архитекторов.

«Идея нашего проекта состоит в том, что каждый метр такого городского пространства должен дарить ощущение красоты и комфорта в любое время года», — рассказала партнер КБ «Стрелка» Александра Сытникова.

Среди основных изменений — увеличение ширины тротуаров за счёт проезжей части без сокращения числа полос. По словам одного из разработчиков, архитектора Анатолия Мосина, в настоящее время на улице Большой Садовой ширина полосы проезжей части доходит до 5 м, в то время как по нормативам она может быть и 3,5 м, что практикуется в том числе и в нашем городе. Именно за счёт такого сокращения и обустроят новую часть тротуара, а также платные парковки.

«Пробок не ждем и интересы автомобилистов не ущемляем, поскольку пропускная способность улицы не уменьшится. 3,5 м — этого достаточно для комфортного проезда даже грузовика. Как показывает практика, широкая полоса, напротив, провоцирует водителей на превышение скорости и обгоны», — сказал Анатолий Мосин. На новой части тротуара разместят скамейки, газоны, вечнозелёные кустарники и деревья.

Также, по словам Анатолия Мосина, на главной улице Ростова появятся новые фонари, скамейки, уличная мебель. Пешеходное пространство замостят светло-серой плиткой, здесь также будут высажены деревья и кустарники. В районе кинотеатра «Ростов» планируется организовать площадку для кинопоказов.

Около крупных зон отдыха, входов в парки и подземных переходов будут организованы велопарковки, а ограду, которая сейчас стоит вдоль проезжей части, уберут. У входа в парк им. М. Горького в районе переулка Соборного поставят пешеходный светофор. Напомним, ранее здесь планировалось строительство подземного перехода. Однако, по словам Виталия Кушнарёва, от этой идеи отказались из-за того, что нужно перекладывать большое количество подземных коммуникаций. Анатолий Мосин также добавил, что решение принималось по согласованию со столичными специалистами.