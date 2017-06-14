Мэрия Москвы выпустила рекламный ролик программы реновации
Московские власти опубликовали первый рекламный ролик программы реновации жилья. Видеозапись размещена на официальном
Московские власти опубликовали первый рекламный ролик программы реновации жилья. Видеозапись размещена на официальном
Сюжет видеоролика строится на переезде молодой семьи с тремя детьми из старой пятиэтажки в новый многоэтажный дом. Все объекты инфраструктуры, показанные в видеозаписи, полностью совпадают с теми, что попали в недавно изданный столичной мэрией буклет с образцами квартир.
Голосование по вопросу сноса пятиэтажек, попавших в первую очередь реновации, завершится 15 июня. Накануне московские власти опубликовали данные о количестве квартир, собственники и наниматели которых отдали равное количество голосов за и против сноса дома.