Мэрия Москвы выпустила рекламный ролик программы реновации

Сюжет видеоролика строится на переезде молодой семьи с тремя детьми из старой пятиэтажки в новый многоэтажный дом. Все объекты инфраструктуры, показанные в видеозаписи, полностью совпадают с теми, что попали в недавно изданный столичной мэрией буклет с образцами квартир.