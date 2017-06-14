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16:02 (мск), источник: Афиша Daily

Мэрия Москвы выпустила рекламный ролик программы реновации

Московские власти опубликовали первый рекламный ролик программы реновации жилья. Видеозапись размещена на официальном ютьюб-канале комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Сюжет видеоролика строится на переезде молодой семьи с тремя детьми из старой пятиэтажки в новый многоэтажный дом. Все объекты инфраструктуры, показанные в видеозаписи, полностью совпадают с теми, что попали в недавно изданный столичной мэрией буклет с образцами квартир.

Голосование по вопросу сноса пятиэтажек, попавших в первую очередь реновации, завершится 15 июня. Накануне московские власти опубликовали данные о количестве квартир, собственники и наниматели которых отдали равное количество голосов за и против сноса дома.

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