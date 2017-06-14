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09:56 (мск), источник: Ежедневник.by

Россельхознадзор обвинил белорусскую сторону в мошенничестве

Россельхознадзор заявил, что белорусская сторона пытается поставлять в Россию сыры ОАО «Бабушкина крынка» под маркой другого производителя.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила «Ежедневнику» помощник руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова, на текущей неделе в пункте принятия уведомлений «Красная Горка» были задержаны 40 тонн сыра, которые направлялись в Москву.

Согласно предоставленным документам, сыр был выработан белорусским предприятием ПУП «Мстиславмолоко». При этом груз сопровождался ветеринарными сертификатами государственной ветеринарной службой Беларуси.

«Однако, несмотря на имеющиеся официальные гарантии, в ходе ветеринарного контроля российскими инспекторами выявлены явные факты мошенничества», — сообщил Россельхознадзор.

Так, согласно ветеринарному сертификату производителем сыра «Венский» с ароматом топленого молока, массовой долей жира в сухом веществе 45%, и сыра «Король Генрих» с ароматом топленого молока, м.д.ж. в сухом веществе 50% является ПУП «Мстиславмолоко».

Однако входе досмотра выявлено, что на самой продукции установлена упаковка с логотипом и наличие номерных голографических марок, характерных для продукции, производимой ОАО «Бабушкина крынка».

Здесь же обозначено, что сыр «Венский» с ароматом топленого молока м.д.ж. в сухом веществе 45%, выработан по ТУ BY 190513389045−2011, ссылка на который имеется в удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов от 07.06.2017 года № 130 ПУП «Мстиславмолоко».

Однако на указанной маркировочной этикетке не указаны дата выработки продукта, сроки его годности и номера партии.

На другой стороне головки имеется уже другая маркировочная этикетка, где в качестве производителя значится ПУП «Мстиславмолоко» и указана дата выработки — 30.05.2017.

Однако продукция выработана по другому техническому условию — BY 790562285/032−2017, ссылка на которое отсутствует в удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов от 07.06.2017 № 130, а также номер партии 11, который не внесен в данный документ.

Кроме того, на маркировочной этикетке не указан компонентный состав продукта.

Аналогичная ситуация и с другими наименованиями сыров.

Согласно ветеринарному сертификату от 07.06.2017 года № 06−15 006244, удостоверению качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов от 07.06.2017 № 131 производителем сыра «Сыр «Монастырь Тупический», м.д.ж. в сухом веществе 45%, сыра «Российский молодой», м.д.ж. в сухом веществе 50%, сыра «Сливочный особый», м.д.ж. в сухом веществе 50%, сыра «Гройцер», экстра м.д.ж. в сухом веществе 50% является ПУП «Мстиславмолоко».

При проведении физического контроля сыра «Монастырь Тупический» установлено, что сыр упакован в картонные короба и имеет маркировочную этикетку, на которой в качестве производителя значится ПУП «Мстиславмолоко», продукция выработана в соответствии с ТУ BY 190513389323−2016 и ТУ BY 790562285.038−2017.

При осмотре самой продукции установлено, что головки сыра пакованы в полиэтиленовую пленку с логотипом «Бабушкина крынка».

На одной стороне головки нанесена маркировочная этикетка с логотипом «Бабушкина крынка», на которую нанесено название сыра «Монастырь Тупический», ТУ BY 190513389323−2016, ссылка на который имеется в удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов от 07.06.2017 года № 131 ПУП «Мстиславмолоко», на маркировочной этикетке не указаны дата выработки продукта, сроки его годности, номера партии.

На другой стороне головки имеется маркировочная этикетка, где в качестве производителя значится ПУП «Мстиславмолоко», дата выработки продукта 01.05.2017, ТУ BY 790562285.038−2017, ссылка на которое отсутствует в удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов от 07.06.2017 года № 131. Кроме того, на маркировочной этикетке не указан компонентный состав продукта.

При осмотре головки также установлено наличие номерных голографических марок, характерных для продукции, производимой ОАО «Бабушкина крынка».

При документарном контроле также установлено, что сыр «Сливочный особый» выработан 24.04.2017, а Декларация о соответствии ЕАЭК № RU Д- BY. АЕ 05. В.03003 от 30.05.2017.

Таким образом, партии сыра «Сливочный особый», ввозимые в Российскую Федерацию произведены в отсутствие документа, подтверждающего его соответствие требованиям регламентов Таможенного союза.

«Данные обстоятельства свидетельствуют о продолжающихся схемах мошенничества при поставках молочной продукции из Беларуси», отмечает Россельхознадзор.

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