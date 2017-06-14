Россельхознадзор обвинил белорусскую сторону в мошенничестве
Россельхознадзор заявил, что белорусская сторона пытается поставлять в Россию сыры ОАО «Бабушкина крынка» под маркой другого производителя.
Россельхознадзор заявил, что белорусская сторона пытается поставлять в Россию сыры ОАО «Бабушкина крынка» под маркой другого производителя.
Как сообщила «Ежедневнику» помощник руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова, на текущей неделе в пункте принятия уведомлений «Красная Горка» были задержаны 40 тонн сыра, которые направлялись в Москву.
Согласно предоставленным документам, сыр был выработан белорусским предприятием ПУП «Мстиславмолоко». При этом груз сопровождался ветеринарными сертификатами государственной ветеринарной службой Беларуси.
«Однако, несмотря на имеющиеся официальные гарантии, в ходе ветеринарного контроля российскими инспекторами выявлены явные факты мошенничества», — сообщил Россельхознадзор.
Так, согласно ветеринарному сертификату производителем сыра «Венский» с ароматом топленого молока, массовой долей жира в сухом веществе 45%, и сыра «Король Генрих» с ароматом топленого молока, м.д.ж. в сухом веществе 50% является ПУП «Мстиславмолоко».
Однако входе досмотра выявлено, что на самой продукции установлена упаковка с логотипом и наличие номерных голографических марок, характерных для продукции, производимой ОАО «Бабушкина крынка».
Здесь же обозначено, что сыр «Венский» с ароматом топленого молока м.д.ж. в сухом веществе 45%, выработан по ТУ BY 190513389045−2011, ссылка на который имеется в удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов от
Однако на указанной маркировочной этикетке не указаны дата выработки продукта, сроки его годности и номера партии.
На другой стороне головки имеется уже другая маркировочная этикетка, где в качестве производителя значится ПУП «Мстиславмолоко» и указана дата выработки — 30.05.2017.
Однако продукция выработана по другому техническому условию — BY 790562285/032−2017, ссылка на которое отсутствует в удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов от
Кроме того, на маркировочной этикетке не указан компонентный состав продукта.
Аналогичная ситуация и с другими наименованиями сыров.
Согласно ветеринарному сертификату от
При проведении физического контроля сыра «Монастырь Тупический» установлено, что сыр упакован в картонные короба и имеет маркировочную этикетку, на которой в качестве производителя значится ПУП «Мстиславмолоко», продукция выработана в соответствии с ТУ BY 190513389323−2016 и ТУ BY 790562285.038−2017.
При осмотре самой продукции установлено, что головки сыра пакованы в полиэтиленовую пленку с логотипом «Бабушкина крынка».
На одной стороне головки нанесена маркировочная этикетка с логотипом «Бабушкина крынка», на которую нанесено название сыра «Монастырь Тупический», ТУ BY 190513389323−2016, ссылка на который имеется в удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов от
На другой стороне головки имеется маркировочная этикетка, где в качестве производителя значится ПУП «Мстиславмолоко», дата выработки продукта 01.05.2017, ТУ BY 790562285.038−2017, ссылка на которое отсутствует в удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов от
При осмотре головки также установлено наличие номерных голографических марок, характерных для продукции, производимой ОАО «Бабушкина крынка».
При документарном контроле также установлено, что сыр «Сливочный особый» выработан 24.04.2017, а Декларация о соответствии ЕАЭК № RU Д- BY. АЕ 05. В.03003 от 30.05.2017.
Таким образом, партии сыра «Сливочный особый», ввозимые в Российскую Федерацию произведены в отсутствие документа, подтверждающего его соответствие требованиям регламентов Таможенного союза.
«Данные обстоятельства свидетельствуют о продолжающихся схемах мошенничества при поставках молочной продукции из Беларуси», отмечает Россельхознадзор.