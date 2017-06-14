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10:06 (мск), источник: "Российская газета"

Расширение транспортных коридоров Приморья обсудили в КНР

Возможность расширения международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» при условии привлечения инвесторов из КНР обсудили губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и глава китайской провинции Хэйлунцзян Лу Хао, сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

По мнению Миклушевского, расширение пропускной способности коридоров возможно или как совместное предприятие, или на условиях государственно-частного партнерства в виде концессии. При этом будут привлечены средства из китайских инфраструктурных фондов.

Губернатор отметил, что «возврат денег будет гарантирован тем инвесторам, которые захотят участвовать».

По его словам, транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» — логическое продолжение Шелкового пути. Они позволяют выйти к морю производимым в КНР товарам, которые экспортируются в третьи страны или перевозятся из северо-восточных провинций Китая.

— Как известно путь по морю значительно дешевле и короче, поэтому значение этих транспортных коридоров трудно переоценить, мы уверены, и это мнение обеих сторон, что их нужно максимально быстро развивать, — цитирует агентство главу Приморского края.

Справка «РГ».

По данным Минвостокразвития РФ, потенциальный объем грузовой базы МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» — 45 миллионов тонн в год. Потребность международных транспортных коридоров в инвестициях на период до 2030 года МТК «Приморье-1» — 145 миллиардов рублей, МТК «Приморье-2» — 170 миллиардов.

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