Расширение транспортных коридоров Приморья обсудили в КНР

По мнению Миклушевского, расширение пропускной способности коридоров возможно или как совместное предприятие, или на условиях государственно-частного партнерства в виде концессии. При этом будут привлечены средства из китайских инфраструктурных фондов.

Губернатор отметил, что «возврат денег будет гарантирован тем инвесторам, которые захотят участвовать».

По его словам, транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» — логическое продолжение Шелкового пути. Они позволяют выйти к морю производимым в КНР товарам, которые экспортируются в третьи страны или перевозятся из северо-восточных провинций Китая.

— Как известно путь по морю значительно дешевле и короче, поэтому значение этих транспортных коридоров трудно переоценить, мы уверены, и это мнение обеих сторон, что их нужно максимально быстро развивать, — цитирует агентство главу Приморского края.

Справка «РГ».

По данным Минвостокразвития РФ, потенциальный объем грузовой базы МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» — 45 миллионов тонн в год. Потребность международных транспортных коридоров в инвестициях на период до 2030 года МТК «Приморье-1» — 145 миллиардов рублей, МТК «Приморье-2» — 170 миллиардов.