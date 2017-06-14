Мэрия Екатеринбурга с июля ликвидирует и выставит на торги ряд маршрутов общественного транспорта

Изменения коснуться перевозчиков, с которыми 1 июля истекают договоры.

«С 1 июля закрытию подлежат 6 маршрутов, а взамен власти выставят 13. С 3 августа 6 маршрутов закроются и ровно столько же отправятся на торги. С сентября по ноябрь муниципалитет выставит на торги еще три маршрута», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Перевозчики, участвующие в торгах должны, соответствовать ряду требований: автобусы должны быть большого и среднего классов не старше пяти лет, оборудованные GPS-датчиками. Кроме того, со второго квартала 2018 года они должны быть окрашены в зеленый цвет. Как минимум один автобус на маршруте должен быть оборудован средствами для перевозки маломобильных граждан. Движение транспорта должно осуществляться строго по расписанию.

Работу общественного транспорта, в том числе и коммерческого, будет контролировать Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Сейчас он работает в тестовом режиме. С июля ЦОДД будет осуществлять контроль за выполнением работы Муниципального объединения автобусных перевозчиков и Трамвайно-троллейбусного управления, а также коммерческих перевозчиков, которые выиграют контракты с 3-го квартала этого года.

В рамках подготовки к транспортной реформе 2019 года в городе будут перенесены или возведены новые остановки. Всего будет установлено 49 остановок.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в муниципальном общественном транспорте Екатеринбурга с 1 июля будет введена повременная оплата проезда.