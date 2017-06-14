Кому положены субсидии на оплату услуг ЖКХ?

Как сообщили в Волгоградской областной думе, малообеспеченные жители, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода семьи, имеют возможность обратиться за предоставлением субсидии в отделы соцзащиты.

Адресные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются также ветеранам труда и войны, труженикам тыла, многодетным семьям, сельским пенсионерам и другим категориям граждан. Средства на эти цели в бюджете предусмотрены.