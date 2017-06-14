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10:36 (мск), источник: АиФ Волгоград

Кому положены субсидии на оплату услуг ЖКХ?

С 1 июля в Волгоградской области изменятся тарифы оплаты на услуги ЖКХ. Индекс изменения размера коммунальных платежей в 44 муниципальных районах региона составит 9,8%.

Как сообщили в Волгоградской областной думе, малообеспеченные жители, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода семьи, имеют возможность обратиться за предоставлением субсидии в отделы соцзащиты.

Адресные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются также ветеранам труда и войны, труженикам тыла, многодетным семьям, сельским пенсионерам и другим категориям граждан. Средства на эти цели в бюджете предусмотрены.

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