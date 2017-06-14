Внеплановые проверки АЗС возобновятся в Нижегородской области, сообщает пресс-служба главы региона. В сообщении говорится, что в Нижегородской области предлагают вернуть внеплановые проверки на автозаправочных станциях. Об этом заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов по итогам заседания межведомственной комиссии по незаконному обороту промышленной продукции в Нижегородской области.

В состав комиссии входят представители правительства Нижегородской области, ГУ МВД по Нижегородской области, УФСБ по Нижегородской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области, ФНС России по Нижегородской области, Нижегородской таможни, Роспотребнадзора Нижегородской области.

По словам Максима Черкасова, на заседании комиссии были рассмотрены меры противодействия обороту на потребительском рынке некачественного моторного топлива.

«Коллеги доложили сегодня о том, что, к сожалению, в регионе фиксируются случаи торговли некачественным топливом на АЗС. Особенно часто этим грешат владельцы небольших заправок, которые беззастенчиво пользуются смягчением законодательства для малого бизнеса. В частности, сейчас запрещены внеплановые проверки. Получение уведомления за три дня позволяет мошенникам подготовиться и заменить топливо на качественное на время проведения проверки. Затем они снова продолжают торговать фальсификатом. Реализация фальсифицированного топлива бьет и по потребителю, и по добросовестным предпринимателям, которым приходится конкурировать на неравных условиях. Поэтому комиссия приняла решение направить в государственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции предложения по законодательным изменениям. В частности, предлагаем вернуть внеплановые проверки моторного топлива на АЗС», — заявил министр.