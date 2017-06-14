Внеплановые проверки АЗС возобновятся в Нижегородской области
В регионе фиксируются случаи торговли некачественным топливом на АЗС.
В регионе фиксируются случаи торговли некачественным топливом на АЗС.
Внеплановые проверки АЗС возобновятся в Нижегородской области, сообщает
В состав комиссии входят представители правительства Нижегородской области, ГУ МВД по Нижегородской области, УФСБ по Нижегородской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области, ФНС России по Нижегородской области, Нижегородской таможни, Роспотребнадзора Нижегородской области.
По словам Максима Черкасова, на заседании комиссии были рассмотрены меры противодействия обороту на потребительском рынке некачественного моторного топлива.
«Коллеги доложили сегодня о том, что, к сожалению, в регионе фиксируются случаи торговли некачественным топливом на АЗС. Особенно часто этим грешат владельцы небольших заправок, которые беззастенчиво пользуются смягчением законодательства для малого бизнеса. В частности, сейчас запрещены внеплановые проверки. Получение уведомления за три дня позволяет мошенникам подготовиться и заменить топливо на качественное на время проведения проверки. Затем они снова продолжают торговать фальсификатом. Реализация фальсифицированного топлива бьет и по потребителю, и по добросовестным предпринимателям, которым приходится конкурировать на неравных условиях. Поэтому комиссия приняла решение направить в государственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции предложения по законодательным изменениям. В частности, предлагаем вернуть внеплановые проверки моторного топлива на АЗС», — заявил министр.
Кроме того, члены комиссии рассмотрели вопрос стимулирования регистрации интеллектуальной собственности на промышленную продукцию.
Как отметил Максим Черкасов, количество регистрируемых объектов интеллектуальной собственности в Нижегородской области относительно невысоко по сравнению с другими регионами.
«Отчасти это связано с большой долей предприятий
«Было принято решение разработать комплексную программу развития рынка интеллектуальной собственности на промышленную продукцию, — подчеркнул Максим Черкасов. — Прозвучали предложения и об издании библиотеки методических рекомендаций по вопросам коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности для предприятий и даже о включении специальных предметов в школьную и вузовскую программы. Все эти меры помогут повысить конкурентоспособность продукции наших предприятий, что позволит активно продвигать её на международном рынке. А доходы от “интеллектуального” экспорта, по оценкам экспертов, исчисляются миллионами рублей, и позволят создать сотни новых рабочих мест».
Напомним, по данным Росстата, по итогам первого квартала 2017 года промышленность в Нижегородской области показала прирост в 5,4%, что в десятки раз выше среднероссийского показателя (0,1%).
Ранее сообщалось, что в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу поддержки промышленности Нижегородской области, которая, в том числе, предполагает предоставление льготных кредитов на обновление оборудования, предоставление налоговых льгот для промышленных предприятий, которые занимаются техническим перевооружением. По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, за последние семь лет модернизацию производства провели более 70% промышленных предприятий Нижегородской области.
СПРАВКА
Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Нижегородской области (далее — Комиссия) создана в 2015 году при правительстве Нижегородской области во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции».
Основная цель работы комиссии — координация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции, в том числе контрафактной, а также мониторинг и оценка ситуации в этой сфере на территории региона.