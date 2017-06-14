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10:30 (мск), источник: РИА Новости

В России начали разработку нового истребителя-перехватчика на замену МиГ-31

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» модернизирует парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 и одновременно разрабатывает замену этому самолету, заявил генеральный директор корпорации Илья Тарасенко.

Источник: РИА Новости

«Мы разделили свой бизнес на несколько частей. Первая — это модернизация ранее поставленных заказчику самолетов. Иными словами, мы можем их модернизировать таким образом, чтобы максимально приблизить их характеристики к самолетам пятого поколения. Параллельно будем работать и по имеющимся сейчас проектам МиГ-29 и МиГ-35», — сказал Тарасенко в интервью газете «Коммерсант».

Инфографика
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35

«Вторая же часть, которую мы предлагаем заказчикам и над которой работаем отчасти в инициативном порядке, — это перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата», — добавил гендиректор.

По его словам, разработка замены МиГ-31 идет с привлечением смежников, «пока работаем над концепцией проекта и его обликом».

Отвечая на вопрос о сроках завершения модернизации парка МиГ-31, он пояснил, что «есть текущий контракт, который мы успешно выполняем». Другие детали не сообщаются.

По словам Тарасенко, к моменту, когда МиГ-31 потребует новой модернизации, перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата должен быть готов к эксплуатации. «Планируем так», — заключил глава «МиГ».

Комментарии
10
игорь курочкин
Кто идёт на опережение всегда в выигрыше, даже когда появиться перспективный, то естественно взоры потенциальных покупателей тоже обратятся к МиГу
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А. Д.
Речь шла об отстаивании в области гражданского авиастроения. Успокой свою мурку
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А. Д.
Для того, что бы у ваших хозяев и в мыслях не было желания проверить характеристики этих самолетов.
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