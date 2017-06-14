В России начали разработку нового истребителя-перехватчика на замену МиГ-31

«Мы разделили свой бизнес на несколько частей. Первая — это модернизация ранее поставленных заказчику самолетов. Иными словами, мы можем их модернизировать таким образом, чтобы максимально приблизить их характеристики к самолетам пятого поколения. Параллельно будем работать и по имеющимся сейчас проектам МиГ-29 и МиГ-35», — сказал Тарасенко в интервью газете «Коммерсант» .

«Вторая же часть, которую мы предлагаем заказчикам и над которой работаем отчасти в инициативном порядке, — это перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата», — добавил гендиректор.

По его словам, разработка замены МиГ-31 идет с привлечением смежников, «пока работаем над концепцией проекта и его обликом».

Отвечая на вопрос о сроках завершения модернизации парка МиГ-31, он пояснил, что «есть текущий контракт, который мы успешно выполняем». Другие детали не сообщаются.

По словам Тарасенко, к моменту, когда МиГ-31 потребует новой модернизации, перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата должен быть готов к эксплуатации. «Планируем так», — заключил глава «МиГ».