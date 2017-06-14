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10:43 (мск), источник: РИАЦ

От вокзала до аэропорта автобусы стали ходить каждые пять минут

На маршруте № 6 введены дополнительные рейсы. В тестовом режиме автобусы выполняют первый рейс из Аэропорта в 5.50, а не в 6.10, как раньше, последний рейс идет в 20.48 вместо 20.05.

Источник: РИАЦ

В том случае, если анализ пассажиропотока подтвердит востребованность изменений, данное расписание станет постоянным.

Кроме того, в часы пик сокращается интервал движения маршрута № 6. С 6.30 до 8.30 и с 15.30 до 19.00 он теперь составляет пять минут. Ежедневно по маршруту № 6 пассажиров развозит 13 единиц подвижного состава, два из которых работают в режиме экспрессного сообщения. Продолжительность обычного рейса — 45 минут.

Жителей поселков Аэропорт и Гумрак также обслуживает маршрут № 6к, который теперь следует до остановки «Ул. Космонавтов» через улицу Симонова. На линию ежедневно выходят 14 автобусов, интервал движения составляет не более 10 минут.

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