От вокзала до аэропорта автобусы стали ходить каждые пять минут

В том случае, если анализ пассажиропотока подтвердит востребованность изменений, данное расписание станет постоянным.

Кроме того, в часы пик сокращается интервал движения маршрута № 6. С 6.30 до 8.30 и с 15.30 до 19.00 он теперь составляет пять минут. Ежедневно по маршруту № 6 пассажиров развозит 13 единиц подвижного состава, два из которых работают в режиме экспрессного сообщения. Продолжительность обычного рейса — 45 минут.

Жителей поселков Аэропорт и Гумрак также обслуживает маршрут № 6к, который теперь следует до остановки «Ул. Космонавтов» через улицу Симонова. На линию ежедневно выходят 14 автобусов, интервал движения составляет не более 10 минут.