Алиханов: Продажа «Калининград-ГорТранса» для нас не самоцель

— У нас нет самоцели — продать предприятие. Сейчас городские власти говорят, что экономика будет летать при 28 рублях. Остальное компенсируется из бюджета. Если инвестор предложит 22−24 рубля, тогда субсидии сократятся. А если он скажет — 38 рублей — то, спасибо, не нужно, — пояснил глава региона.

По его словам, правительство категорически не устраивает уровень потерь на предприятии. Алиханов призвал искать места, куда утекают средства: только в этом случае «можно будет говорить о снижении тарифов».

В мае 2017 года администрация города заявила о готовности продать «Калининград-ГорТранс» частной компании со всем транспортом и недвижимостью. Алиханов поручил министерству регионального контроля проверить экономику муниципального перевозчика. Тогда же врио губернатора заявлял, что приватизацией уже интересуются крупные компании.

На протяжении последних лет муниципальное предприятие приносит убытки. В 2017 году из городской казны выделили 257 млн рублей дотаций. По предварительным оценкам, бюджет «Калининград-ГорТранса» составляет около 310 млн рублей.