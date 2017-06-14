Стадион для школы «Мастерград» в Перми построят за 17,4 млн рублей

Как указано в техническом задании, объект необходимо построить по адресу Пермь, ул. Костычева, 16. Подрядчик должен построить стадион в течение 60 суток. Максимальная цена контракта определена в 17,4 млн руб. Аукцион пройдет 6 июля.



Напомним, строительство школы «Мастерград» было одним из приоритетных проектов краевых властей в образовательной сфере. Здание строилось в рамках федеральной программы содействия созданию новых мест в общеобразовательных организациях, из бюджета страны на эти цели было выделено более 457 млн руб. Всего бюджет проекта составил 698 млн руб. Строительство объекта осуществляло ПАО «Строительно-монтажный трест № 14».

«Мастерград» позиционируется как инновационное образовательное учреждение с градостроительным уклоном. По замыслу авторов проекта, школа будет давать ученикам первоначальные знания в сфере архитектуры, дизайна, строительства, инжиниринга и городского управления. «Мастерград» был открыт 1 сентября прошлого года.