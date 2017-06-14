Стадион для школы «Мастерград» в Перми построят за 17,4 млн рублей
Администрация Перми объявила электронный аукциона на строительство межшкольного стадиона МАОУ СОШ «Мастерград» города Перми.
Администрация Перми объявила электронный аукциона на строительство межшкольного стадиона МАОУ СОШ «Мастерград» города Перми.
Как указано в техническом задании, объект необходимо построить по адресу Пермь, ул. Костычева, 16. Подрядчик должен построить стадион в течение 60 суток. Максимальная цена контракта определена в 17,4 млн руб. Аукцион пройдет 6 июля.
Напомним, строительство школы «Мастерград» было одним из приоритетных проектов краевых властей в образовательной сфере. Здание строилось в рамках федеральной программы содействия созданию новых мест в общеобразовательных организациях, из бюджета страны на эти цели было выделено более 457 млн руб. Всего бюджет проекта составил 698 млн руб. Строительство объекта осуществляло ПАО «Строительно-монтажный трест № 14».
«Мастерград» позиционируется как инновационное образовательное учреждение с градостроительным уклоном. По замыслу авторов проекта, школа будет давать ученикам первоначальные знания в сфере архитектуры, дизайна, строительства, инжиниринга и городского управления. «Мастерград» был открыт 1 сентября прошлого года.