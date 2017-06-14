Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Путин отреагировал на слова Клинтон, сравнившей его с Гитлером
Пенсии в России предложили платить иначе
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр»
Обнаружен двойник Эммы Уотсон
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
«Скорость – не главное»: эксперты о ключевых параметрах ПАК ДА
«Было как в 41-м»: бойцы ЛНР об атаке ВСУ
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Обнаженную Наталью Штурм сравнили с Венерой Милосской - СМИ
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Теракт в Лондоне
10:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии опубликованы новые вакансии с зарплатой более 40 тысяч рублей

УФА, 14 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана опубликованы новые вакансии с заработной платой более 40 тысяч рублей в месяц.

Источник: Reuters

Так, уфимскому ООО «Агротехсервис» требуется комбайнер — оператор свеклоуборочного комбайна, которому готовы платить 70 тысяч рублей в месяц. Требование к кандидату — среднее образование и малая сменяемость рабочих мест.

Филиалу ЕРКЦ Уфы санаторий «Радуга» требуется врач-педиатр с зарплатой в 40 тысяч рублей. Место работы с проживанием — детский лагерь «Черемушки» в районе остановки «Мелькомбинат». Опыт работы не требуется. Предоставляется общежитие.

На зарплату от 30 до 40 тысяч рублей может рассчитывать врач-педиатр в филиале ЕРКЦ Уфы санаторий «Радуга». Работа — в Кировском районе Уфы.

МБУ благоустройства Октябрьского района Уфы примет на работу главного инженера, которому готовы платить 40 тысяч рублей. В должностные обязанности специалиста входит управление производством работ. Требование — наличие технического образования, опыт работы на руководящих должностях в автотранспорте от пяти лет.

С этими и другими вакансиями можно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда РБ.

Всего в республиканском банке вакансий сегодня насчитывается 43,3 тысячи рабочих мест.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В 27-этажном жилом доме в Лондоне вспыхнул пожар
Ученые назвали будущего победителя Кубка конфедераций
В правительстве предлагают меры по стимулированию рождаемости
Пенсии работающих пенсионеров вырастут в пределах 236 рублей
В России начали разработку нового истребителя на замену МиГ-31
Минобороны обяжет контрактников отчитаться за 3 года в интернете
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
В Казахстане Porsche сдали на металл ради $500 (фото) В Талдыкоргане по программе утилизации старых автомобилей владелец сдал Porsche 924 1985 года выпуска
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
На «Кинотавре» назвали лучшую актрису 13 июня состоялся показ фильма «Мифы», в котором снялись практически все российские звезды, а исполнительница двух главных женских ролей получила специальную награду
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Россиянам разрешат прописку на работе
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
В Петербурге подешевели квартиры в аренду
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь