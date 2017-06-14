В Башкирии опубликованы новые вакансии с зарплатой более 40 тысяч рублей

Так, уфимскому ООО «Агротехсервис» требуется комбайнер — оператор свеклоуборочного комбайна, которому готовы платить 70 тысяч рублей в месяц. Требование к кандидату — среднее образование и малая сменяемость рабочих мест.

Филиалу ЕРКЦ Уфы санаторий «Радуга» требуется врач-педиатр с зарплатой в 40 тысяч рублей. Место работы с проживанием — детский лагерь «Черемушки» в районе остановки «Мелькомбинат». Опыт работы не требуется. Предоставляется общежитие.

На зарплату от 30 до 40 тысяч рублей может рассчитывать врач-педиатр в филиале ЕРКЦ Уфы санаторий «Радуга». Работа — в Кировском районе Уфы.

МБУ благоустройства Октябрьского района Уфы примет на работу главного инженера, которому готовы платить 40 тысяч рублей. В должностные обязанности специалиста входит управление производством работ. Требование — наличие технического образования, опыт работы на руководящих должностях в автотранспорте от пяти лет.

С этими и другими вакансиями можно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда РБ.

Всего в республиканском банке вакансий сегодня насчитывается 43,3 тысячи рабочих мест.