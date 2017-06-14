В Калининград не пустили крупную партию сельди из Московской области

При проверке фуры «Скания» специалисты выявили, что в полуприцепе находится на 1663 кг сельди больше, чем указано в документах. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделении по связям с общественностью областной таможни.

«Лишний» товар задержали. По факту сообщения недостоверных сведений возбудили дело об административном правонарушении.