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10:49 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининград не пустили крупную партию сельди из Московской области

Таможенники не пустили в Калининград 1,6 тонны мороженой сельди из Московской области. Товар пытались ввезти через пункт пропуска Чернышевского — Кибартай.

При проверке фуры «Скания» специалисты выявили, что в полуприцепе находится на 1663 кг сельди больше, чем указано в документах. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделении по связям с общественностью областной таможни.

«Лишний» товар задержали. По факту сообщения недостоверных сведений возбудили дело об административном правонарушении.

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