Аукцион на благоустройство Нижневолжской набережной не состоялся

Аукцион на выполнение работ по благоустройству Нижневолжской набережной от Канавинского моста до переулка Рыбный не состоялся, сообщается на сайте Национальной электронной площадки.

Торги не состоялись из-за отсутствия ценовых предложений. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 407,8 млн рублей. Подрядчика планировалось выбрать 13 июня.

Также в документах сообщается, что Нижегородское УФАС приостановило определение подрядчика, который будет заниматься благоустройством набережной. Причиной стала жалоба, которая поступила в антимонопольное ведомство.

«По мнению заявителя, документация об электронном аукционе содержит требования к участникам, влекущие за собой ограничение количества участников закупки, что противоречит требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (закон о контрактной системе)», — говорится в уведомлении УФАС.

Жалобу заявителя рассмотрят 16 июня.