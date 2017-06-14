Аукцион на благоустройство Нижневолжской набережной не состоялся
Нижегородское УФАС приостановило определение подрядчика, который будет заниматься благоустройством Нижневолжской набережной.
Нижегородское УФАС приостановило определение подрядчика, который будет заниматься благоустройством Нижневолжской набережной.
Аукцион на выполнение работ по благоустройству Нижневолжской набережной от Канавинского моста до переулка Рыбный не состоялся, сообщается на сайте Национальной электронной площадки.
Торги не состоялись
Также в документах сообщается, что Нижегородское УФАС приостановило определение подрядчика, который будет заниматься благоустройством набережной. Причиной стала жалоба, которая поступила в антимонопольное ведомство.
«По мнению заявителя, документация об электронном аукционе содержит требования к участникам, влекущие за собой ограничение количества участников закупки, что противоречит требованиям Федерального закона от
Жалобу заявителя рассмотрят 16 июня.
Напомним, что обновленная Нижневолжская набережная будет иметь зоны для тихого и активного отдыха террасы, велодорожки, места для проведения