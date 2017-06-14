Власти: строительство стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде идет по графику

«Строительство стадиона “Калининград” идет в соответствии с графиком. Ведутся работы по отделке внутренних помещений, наружной облицовке, формированию футбольного поля, разработан календарный график по обустройству инженерных коммуникаций и улично-дорожной сети к стадиону», — сказал Рольбинов.

Также на Октябрьском завершаются работы по берегоукреплению Парадной набережной реки Преголя, они выполнены уже на 84%, устроены дренажная система, лестницы и пандусы, завершается строительство инженерной инфраструктуры для работы стадиона.

Район для спорта и отдыха

Строительство арены должно закончиться к концу текущего года. Другие объекты, кроме улично-дорожной сети, парковочных мест и зеленых насаждений, до чемпионата на острове возводиться не будут, в том числе из соображений безопасности. После окончания турнира никакой спешки при застройке Октябрьского тоже не будет, отметил врио зампреда областного правительства.

«Здесь должен быть комплексный подход. Основная цель и задача, чтобы это место было удобным, комфортным, безопасным для жителей, где они могли бы проводить выходные дни, место, где можно заниматься физкультурой, спортом», — сказал он.

Общая площадь, где может вестись строительство на Октябрьском — 140 гектаров. Сам стадион размещен на площадке 24,2 га. Она была полностью подготовлена в декабре 2014 года. В декабре 2015 года был подписан контракт на строительство арены с генеральным подрядчиком компанией «Крокус Интернешнл», сумма госконтракта составила 17 млрд 362 млн рублей. Строящийся стадион рассчитан на 35 тыс. мест. Какой будет церемония открытия арены, пока не сообщается.

Инфраструктура

В рамках подготовки к ЧМ в Калининграде ведутся работы на инфраструктурных объектах. Один из наиболее крупных проектов — это «Северный обход Калининграда», связывающий город с федеральной трассой Калининград — Черняховск — Нестеров, которая ведет к границе с Литвой, и «Восточная» эстакада к острову Октябрьский, где в мае начата установка пролетов моста через реку Преголя. Работы на этих объектах ведутся в графике. В Калининграде начата реконструкция и ремонт мостов «Высокий» и «Деревянный», ведущих на остров Октябрьский.

В этом году в Калининграде также запланировано завершение строительства новых гостиниц, включенных в программу подготовки к чемпионату мира. Врио губернатора области Антон Алиханов поручил областному правительству взять все объекты ЧМ-2018 под особый контроль с еженедельным анализом проведения работ, сообщили в пресс- службе правительства региона.

По данным компании «Янтарьэнерго», в высокой степени готовности находятся все энергообъекты к ЧМ. В прошлом году с опережением графиков были завершены работы по реконструкции высоковольтных линий электропередачи № 115/116 в Калининграде и № 119, 120, 159 в области. На 85% готова к вводу в эксплуатацию подстанция «Береговая», которая в том числе обеспечит энергоснабжение стадиона «Калининград». 93% составляет готовность подстанции «Храброво» для энергоснабжения аэропортового комплекса и системы диспетчерского управления, их ввод в эксплуатацию планируется на конец июня.

Воздушные ворота

К ЧМ в Калининграде планируют завершить реконструкцию аэропорта Храброво, начатую в 2013 году. Проект включает обновление взлетно-посадочной полосы и аэровокзального комплекса. Общий объем капитальных вложений составляет 2,75 млрд рублей. По данным пресс-службы правительства области, первая очередь комплекса будет введена в эксплуатацию в июле.

Реконструкция ВПП предполагает ее удлинение на 850 метров — с 2,5 км до 3,3 км, что позволит аэропорту принимать все типы воздушных судов, а также строительство участка магистральной и скоростной рулежных дорожек. Общая стоимость работ составляет 3,39 млрд рублей за счет федерального бюджета.

По данным дирекции Храброво, после реконструкции аэропорт будет способен обслуживать до 3,5 млн человек в год. Все работы по его реконструкции планируется завершить к концу 2017 года.

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