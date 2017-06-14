Хабаровские дорожники забраковали крупную партию песка

Сотрудники хабаровского МУП «Южное» забраковали песок для приготовления противогололедной смеси на зиму. В нем было много глины и крупных камней, которые могли навредить спецтехнике, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу хабаровской администрации.

Инженер производственного отдела МУП «Южное» Юрий Федасов рассказал, откуда берется песок для хабаровских автотрасс.

«Это была только первая партия песка, необходимая для дальнейшего приготовления противогололедной смеси. Естественно, мы от нее отказались, но проблема вполне решаема: уже проведена работа с поставщиком — мы вместе проехали по пригородным карьерам и выбрали один, в котором будет вестись добыча песка, соответствующего всем нормативам. Его поставка начнется уже со следующей недели», — сказал Федасов.

Представитель МУП «Южное» отметил, что предприятие готовится к зиме по графику — сейчас здесь ремонтируют спецтехнику и закупают сырье.

«На складе предприятия уже разместилась первая партия соли — 140 тонн: на днях два вагона прибыли в Хабаровск с Тырецкого рудника Иркутской области. Еще два — в пути, а четыре пока стоят на отгрузке. Всего к зиме засыплем в закрома 575 тонн. В связи с поставкой некачественного песка к приготовлению песчано-соляной смеси приступим со следующей недели — когда получим партию соответствующего нормативам компонента. В общей сложности к началу зимнего сезона нам предстоит заготовить 10094 тонны смеси, на что уйдет 9,5 тысячи тонн песка и все вышеупомянутое количество соли. В сентябре приобретем еще одно хорошо зарекомендовавшее себя на хабаровских дорогах средство — противогололедный реагент “Бионорд”: закупим 298 тонн — и тогда встретим зиму во всеоружии», — рассказал инженер производственного отдела муниципального предприятия.

По данным городского управления дорог и внешнего благоустройства, всего к зиме для посыпки трасс дальневосточной столицы заготовят около 29 тысяч тонн противогололедных средств: песка, соли и реагента. Обойдется это примерно в 22 млн рублей.