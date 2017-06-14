Сотрудники хабаровской администрации проверили санитарное состояние автобусов

Они осмотрели машины, которые работают на маршрутах № 25 и № 88, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Это пока только первый выезд, планам помешал дождь. Все автобусы, которые посмотрели специалисты, в удовлетворительном состоянии. Проверки продолжатся, когда наладятся погодные условия. Выявленные нарушения станут поводом для серьезного разговора с руководителями транспортных предприятий», — рассказала заместитель начальника управления транспорта администрации Хабаровска Ольга Симакова. В свою очередь перевозчики пожаловались специалистам на пассажиров. По их словам, горожане во время поездок в автобусах портят обшивку кресел, а также пачкают шторы и мусорят.