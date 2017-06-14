Сотрудники хабаровской администрации проверили санитарное состояние автобусов
Сотрудники управления транспорта городской администрации проверили санитарное состояние автобусов.
Сотрудники управления транспорта городской администрации проверили санитарное состояние автобусов.
Они осмотрели машины, которые работают на маршрутах № 25 и № 88, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
«Это пока только первый выезд, планам помешал дождь. Все автобусы, которые посмотрели специалисты, в удовлетворительном состоянии. Проверки продолжатся, когда наладятся погодные условия. Выявленные нарушения станут поводом для серьезного разговора с руководителями транспортных предприятий», — рассказала заместитель начальника управления транспорта администрации Хабаровска Ольга Симакова. В свою очередь перевозчики пожаловались специалистам на пассажиров. По их словам, горожане во время поездок в автобусах портят обшивку кресел, а также пачкают шторы и мусорят.