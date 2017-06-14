Комиссия Всемирного банка изучит риски для Байкала при строительстве ГЭС в Монголии

Инспекционная комиссия Всемирного банка приступила к работе в Байкальском регионе, где специалисты организации намерены изучить экологические риски, связанные с возможным строительством ГЭС на реке Селенга и ее притоках в Монголии. В банк поступили жалобы от российских и монгольских неправительственных организаций с опасениями на негативное влияние создания ГЭС на озеро. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Возвести комплекс гидроэлектростанций и водохранилищ правительство Монголии планируют с привлечением средств Всемирного банка (ВБ), который пока не принял решение о финансировании проекта, пишет ТАСС.

«Туда поступили жалобы от российских и монгольских неправительственных организаций с опасениями на негативное влияние создания гидроэлектростанции и комплекса водохранилищ на озеро Байкал. Комиссия прибыла, чтобы изучить ситуации и встретиться с обеими сторонами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены комиссии ВБ планируют встретиться с представителями научного сообщества, общественности, фермерами, рыбаками, представителями малых народов. По завершению работы в Бурятии и Иркутской области комиссия направится в Монголию.

Напомним, понижение уровня воды, а также появление новых болезней свидетельствует о проявлении экокризиса на Байкале. Доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией Лимнологического института СО РАН Олег Тимошкин считает, что антропогенный фактор с каждым годом усиливает влияние на экосистему Байкала, поэтому строительство монгольских ГЭС может создать непредсказуемые последствия. Монголия намерена построить несколько гидротехнических сооружений (комплекс гидроэлектростанций с водохранилищами) в бассейне Селенги, обеспечивающей поступление большей части воды в Байкал. Это ГЭС «Шурэн» (245 МВт) на Селенге, на ее притоках — «Эгийн-гол» (315 МВт), «Орхон» (100 МВт), ориентированная на переброску части стока в юго-восточную часть Гоби, и «Чаргайт» (25 МВт). Объемы годовой выработки электроэнергии должны составить от 117 млн до 870 млн кВт/ч.

Стоит отметить, что российская сторона неоднократно заявляла о существующих экологических рисках проекта. Россия выражала готовность оказать содействие Монголии и компенсировать недостаток электроэнергии в стране.

В декабре 2016 года Россия и Монголия договорились создать рабочую группу для рассмотрения вопросов, которые связаны с планируемым строительством в Монголии сооружений на реке Селенге.

Также депутат ГД от Приангарья Михаил Щапов на правительственном часе задал вопрос министру иностранных дел Сергею Лаврову о ситуации с ГЭС, которые планирует разместить Монголия на реке Селенге. Глава МИД ответил, что министерство занимается этой проблемой. Кроме того, есть предложения для монгольской стороны обеспечить ее потребности в электроэнергии без риска для экологической системе Байкала.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что Россия подготовила проект соглашения с Монголией о сотрудничестве в области электроэнергетики. Проект документа предусматривает реализацию совместных проектов в области электрогенерации, экспорта, импорта электроэнергии, развития электросетевого хозяйства Монголии, в том числе используемого для транзита электроэнергии в третьи страны.