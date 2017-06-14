На бульваре Гагарина начали ремонтировать проезжую часть
Работы по замене асфальтового покрытия от площади Дружбы до улицы Старцева продлятся до августа.
Работы по замене асфальтового покрытия от площади Дружбы до улицы Старцева продлятся до августа.
Подрядчики в ночь на 15 июня приступили к фрезерованию дорожного полотна на бульваре Гагарина. Общая площадь ремонта на этом объекте составит более 49 тысяч кв. метров.
После фрезерования подрядчик выполнит укладку выравнивающего слоя асфальта на этом участке и приступит к фрезерованию следующего отрезка дороги. Будут подняты верхние строения колодцев, уложен выравнивающий и верхний слои асфальта и нанесена разметка. Работы должны завершиться до 5 августа.
Также начался ремонт подъема по улице Гашкова, информирует горадминистрация.