На бульваре Гагарина начали ремонтировать проезжую часть

Подрядчики в ночь на 15 июня приступили к фрезерованию дорожного полотна на бульваре Гагарина. Общая площадь ремонта на этом объекте составит более 49 тысяч кв. метров.



После фрезерования подрядчик выполнит укладку выравнивающего слоя асфальта на этом участке и приступит к фрезерованию следующего отрезка дороги. Будут подняты верхние строения колодцев, уложен выравнивающий и верхний слои асфальта и нанесена разметка. Работы должны завершиться до 5 августа.



Также начался ремонт подъема по улице Гашкова, информирует горадминистрация.