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11:01 (мск), источник: Новости Перми

На бульваре Гагарина начали ремонтировать проезжую часть

Работы по замене асфальтового покрытия от площади Дружбы до улицы Старцева продлятся до августа.

Источник: Новости Перми

Подрядчики в ночь на 15 июня приступили к фрезерованию дорожного полотна на бульваре Гагарина. Общая площадь ремонта на этом объекте составит более 49 тысяч кв. метров.

После фрезерования подрядчик выполнит укладку выравнивающего слоя асфальта на этом участке и приступит к фрезерованию следующего отрезка дороги. Будут подняты верхние строения колодцев, уложен выравнивающий и верхний слои асфальта и нанесена разметка. Работы должны завершиться до 5 августа.

Также начался ремонт подъема по улице Гашкова, информирует горадминистрация.

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