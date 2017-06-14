Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Инсульт ведет к алкоголизму
ЕС обратился к России с призывом
Ученые рассказали, что происходит с погодой на Земле
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
Обнаружен двойник Эммы Уотсон
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
«Скорость – не главное»: эксперты о ключевых параметрах ПАК ДА
«Было как в 41-м»: бойцы ЛНР об атаке ВСУ
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Обнаженную Наталью Штурм сравнили с Венерой Милосской - СМИ
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
8В Лондоне загорелся 27-этажный жилой дом
12:23 (мск), источник: Городской репортер

В ростовском зоопарке отремонтируют смотровую площадку

Смотровую площадку ростовского зоопарка ждет капитальный ремонт, конкурс на выполнение работ объявлен на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контакта составляет 5,1 млн рублей, средства будут направлены из бюджета Ростова. Победитель конкурса должен будет демонтировать старые конструкции, установить новые.

Кроме того, нужно будет установить сооружение для временного содержания животных, заняться благоустройством территории и озеленением. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 июня, конкурс проведут 3 июля 2017 года.

Победитель должен будет выполнить все работы в течение 40 дней с момента заключения контракта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Число пострадавших при пожаре в Лондоне выросло до 50 человек
Пенсии работающих пенсионеров вырастут в пределах 236 рублей
Ученые назвали будущего победителя Кубка конфедераций
В правительстве предлагают меры по стимулированию рождаемости
В России начали разработку нового истребителя-перехватчика
Госдума приняла закон о реновации жилья в Москве
В Волгограде справились с пожаром арены, строящейся к ЧМ-2018
Спорт
Роналду едет в Россию за рекордами Лидер сборной Португалии Роналду сейчас в великолепной форме. За последний год он выиграл все командные и индивидуальные призы, которые только можно себе представить
Авто
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото) В столице Украины на текущей неделе впервые покажут разработанный украинскими инженерами и дизайнерами суперкар «Химера»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андрееву и Бондарчука на «Кинотавре» отметили особыми наградами 13 июня состоялся показ фильма «Мифы», в котором снялись практически все российские звезды, а исполнительница двух главных женских ролей получила специальную награду
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь