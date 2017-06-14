В ростовском зоопарке отремонтируют смотровую площадку

Начальная (максимальная) цена контакта составляет 5,1 млн рублей, средства будут направлены из бюджета Ростова. Победитель конкурса должен будет демонтировать старые конструкции, установить новые.

Кроме того, нужно будет установить сооружение для временного содержания животных, заняться благоустройством территории и озеленением. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 июня, конкурс проведут 3 июля 2017 года.

Победитель должен будет выполнить все работы в течение 40 дней с момента заключения контракта.