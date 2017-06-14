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11:10 (мск), источник: РИА Новости

На трассе «Таврида» установят зарядные станции для электромобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Инфраструктуру строящейся в Крыму трассы «Таврида» планируется дополнить зонами с зарядными станциями для электромобилей, сообщил РИА Новости первый заместитель министра транспорта республики Сергей Семенов.

Источник: РИА "Новости"

На крымском участке трассы «Таврида» запланировано строительство 20 автозаправочных станций и шести многофункциональных зон дорожного сервиса, сообщил ранее Семенов.

«Помимо общераспространенных требований, таких как организация пунктов питания, строительство мотелей, стоянок для большегрузного транспорта, планируется также включить пункт об организации зарядных станций для электромобилей», — сказал Семенов.

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Основные требования к многофункциональным зонам сейчас находятся в разработке рабочей группы, которую возглавляет минэкономики Крыма, добавил собеседник агентства. Он также выразил надежду в заинтересованности инвесторов в проекте создания придорожной инфраструктуры трассы.

Официальный старт строительства трассы «Таврида» в Крыму дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 км/ч. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость «Тавриды» составляет 138,9 миллиарда рублей.

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