Администрация Волгограда возьмет в лизинг еще 25 автобусов

Как стало известно ВДТВ, все они будут направлены в МУП «Метроэлектротранс» для обслуживания востребованных муниципальных маршрутов.

Предполагается, что данные автобусы, находясь в распоряжении МУПа, будут использоваться в качестве некоего резерва. В случае отключения электроэнергии, к примеру, ими планируется замещать троллейбусные и трамвайные маршруты.

Одно из основных требований к автобусам — наличие навигационной системы ГЛОНАСС, систем обогрева и кондиционирования воздуха в салоне и информирования пассажиров.

Напомним, что подвижной состав опорных направлений в 2015 — 2016 годах в Волгограде пополнили 84 автобуса большой вместимости. Еще 20 единиц были поставлены в МУП «ВПАТП-7» в мае текущего года.

Всего за три года волгоградцев начали обслуживать порядка 400 новых автобусов различной вместимости.

Итоги объявленного аукциона станут известны 6 июля.