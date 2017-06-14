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11:02 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове ввели налог на роскошь: за что теперь придется платить

Власти продолжают применять налог на роскошь, введенный в 2000 году, однако теперь в список вошли новые категории товаров и услуг.

Источник: Actualitati.md

Министерство информационных технологий, министерство финансов и замминистра труда обсудили необходимость расширения облагаемой базы путем выявления дополнительных источников, которые будут соответствовать принципу налога на роскошь.

Теперь, в списке вещей, которые будут дополнительно облагаться налогом, значится торговля сигаретами и алкоголем, азартные игры, сделки с недвижимостью от определенной площади, дорогие мобильные телефоны, автомобили с большим объемом двигателя и др.

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