В Молдове ввели налог на роскошь: за что теперь придется платить
Власти продолжают применять налог на роскошь, введенный в 2000 году, однако теперь в список вошли новые категории товаров и услуг.
Власти продолжают применять налог на роскошь, введенный в 2000 году, однако теперь в список вошли новые категории товаров и услуг.
Министерство информационных технологий, министерство финансов и замминистра труда обсудили необходимость расширения облагаемой базы путем выявления дополнительных источников, которые будут соответствовать принципу налога на роскошь.
Теперь, в списке вещей, которые будут дополнительно облагаться налогом, значится торговля сигаретами и алкоголем, азартные игры, сделки с недвижимостью от определенной площади, дорогие мобильные телефоны, автомобили с большим объемом двигателя и др.