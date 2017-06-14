Мэрия Екатеринбурга продает особняк из «сносного списка»

Департамент управления муниципальным имуществом (ДУМИ) Екатеринбурга выставил на торги часть помещений в старинном особняке — доме А. А. Кузнецова, расположенном на улице Вайнера, 68. Председатель общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин опасается, что после продажи здание могут снести — в реестре объектов культурного наследия этого дома нет.

Аукцион назначен на 27 июля, стартовая цена — 2 миллиона 570 тысяч рублей. Градозащитники не исключают, что победителем торгов окажется предприниматель, который давно скупает площади в этом доме. Вполне вероятно, что участком под особняком заинтересуется один из застройщиков, ведущих работы в этом районе. Известно, что по соседству с объектом расположена стройплощадка компании «Стройтэк», которая собирается возводить многоквартирный дом на месте ранее снесенной усадьбы Холмогорова.

Дом Кузнецова был построен в 1888 году, неоднократно перестраивался. В 2013 году усадьба попала в утвержденный гордумой список домов, подлежащих к сносу до 2025 года. Градозащитники пытались спасти здание и нашли в архивах ряд исторических документов. «Объект интересен тем, что вместе с другими старинными зданиями этого квартала “работает” на исторический облик района», — заявил в беседе с корреспондентом «Уралинфорбюро» Олег Букин.