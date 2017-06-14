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11:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинская прокуратура обяжет мэра вернуть в дома холодную воду

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня, ФедералПресс. Прокуратура Ленинского района Челябинска внесла представление мэру города Евгению Тефтелеву из-за отсутствия холодной воды в домах на улице Коллекторной.

Источник: Reuters

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры, нарушения нашли в сфере предоставления коммунальных услуг населению.

С 18 мая 2017 года у жителей домов на Коллекторной нет холодной воды из-за аварийного состояния водовода.

По информации управления ЖКХ администрации Челябинска, водопроводная сеть на этой улице бесхозяйная и ее необходимо передать в муниципальную собственность с дальнейшей передачей на обслуживание специализированной организации.

Работа по признанию сетей бесхозяйными уже начата, сообщили в пресс-службе ведомства. Однако по действующему законодательству органы местного самоуправления должны централизованно обеспечивать потребителей холодной водой.

Прокурорская проверка показала, что должностные лица администрации южноуральской столицы не сделали ничего для восстановления водоснабжения, что и нарушило права горожан на получение коммунальных услуг.

«ФедералПресс» напоминает, что несколько дней назад из-за серьезной коммунальной аварии без холодной воды остался Темрюк в Краснодарском крае.

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