Челябинская прокуратура обяжет мэра вернуть в дома холодную воду

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры, нарушения нашли в сфере предоставления коммунальных услуг населению.

С 18 мая 2017 года у жителей домов на Коллекторной нет холодной воды из-за аварийного состояния водовода.

По информации управления ЖКХ администрации Челябинска, водопроводная сеть на этой улице бесхозяйная и ее необходимо передать в муниципальную собственность с дальнейшей передачей на обслуживание специализированной организации.

Работа по признанию сетей бесхозяйными уже начата, сообщили в пресс-службе ведомства. Однако по действующему законодательству органы местного самоуправления должны централизованно обеспечивать потребителей холодной водой.

Прокурорская проверка показала, что должностные лица администрации южноуральской столицы не сделали ничего для восстановления водоснабжения, что и нарушило права горожан на получение коммунальных услуг.