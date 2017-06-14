Челябинская прокуратура обяжет мэра вернуть в дома холодную воду
ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня, ФедералПресс. Прокуратура Ленинского района Челябинска внесла представление мэру города Евгению Тефтелеву
ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня, ФедералПресс. Прокуратура Ленинского района Челябинска внесла представление мэру города Евгению Тефтелеву
Как рассказали «ФедералПресс» в
С 18 мая 2017 года у жителей домов на Коллекторной нет холодной воды
По информации управления ЖКХ администрации Челябинска, водопроводная сеть на этой улице бесхозяйная и ее необходимо передать в муниципальную собственность с дальнейшей передачей на обслуживание специализированной организации.
Работа по признанию сетей бесхозяйными уже начата, сообщили в
Прокурорская проверка показала, что должностные лица администрации южноуральской столицы не сделали ничего для восстановления водоснабжения, что и нарушило права горожан на получение коммунальных услуг.
«ФедералПресс» напоминает, что несколько дней назад