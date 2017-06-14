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11:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В пермский агропромышленный кластер планируется вложить 6 млрд рублей

Сегодня на саммите «Агромаш-2017» директор «Краснокамского РМЗ» Дмитрий Теплов раскрыл основные характеристики краевого агропромышленного кластера, о создании которого было объявлено в начале месяца.

По его словам, зарегистрировать в федеральном реестре кластер планируется до 1 сентября — сейчас идут активные переговоры с производителями сельхозоборудования и оформление документации.

В состав кластера пока входят 8 компаний-производителей оборудования — среди них «Краснокамский РМЗ», «Навигатор НМ», «Большая Земля», «Техноград». Специализация кластера — производство машин для животноводства и овощеводства, задача — выйти на экспорт на российский и зарубежный рынок.

Динамика развития кластера просчитана до 2025 года. Начиная с 2018 года, планируется увеличивать количество якорных предприятий по два в год, также каждый год необходимо вводить минимум пять новых моделей оборудования и модификации.

Оборот якорных предприятий сейчас, по словам господина Теплова, составляет 1,5 млрд руб. К 2020 году эта цифра должна вырасти до 3,5 млрд руб., в 2025 — до 12,5 млрд руб. Количество рабочих мест к 2025 году должно увеличиться до 2,5 тыс. человек. Инвестиционные вложения в развитие кластера по прогнозам составят 6 млрд руб. — речь идет о собственном и взаимном финансировании.

Дмитрий Теплов намерен сделать акцент на работе с иностранными партнерами, которые проявили интерес к размещению производства в крае. Это агропромышленные концерны и холдинги CEMA (Европейский Союз), VDMA (Германия), FEDERUNACOMA (Италия), AXEMA (Франция), AGORIA (Бельгия). В 2017 году планируется подписать первое соглашение с кластерами сельхоз машиностроения Индии и Китая, что «позволит организовать экспорт и поставки в эти страны по нашей документации».

Для разработки новых моделей оборудования предполагается создание инжинирингового центра совместно с ПГСХА им. Д. Н. Прянишникова. Заявка о создании этого центра уже подана.

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