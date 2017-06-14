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11:43 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Ставка рефинансирования с 14 июня снижается до 13% годовых

Правление Национального банка Беларуси с 14 июня 2017 года снижает ставку рефинансирования с 14% до 13% годовых, сообщили в пресс-службе организации.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Одновременно уменьшаются ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков — с 17% до 15% годовых, а также ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности — с 9 до 8 процентов годовых.

Эти решения были приняты в виду положительных тенденций в экономике, укрепления ее внешней устойчивости, повышения стабильности в денежно-кредитной области.

Также специалисты отмечают замедление инфляции более значительными темпами, чем прогнозировалось. В апреле текущего года в годовом выражении прирост потребительских цен наблюдался на уровне 6,3%, базовая инфляция — 6% вместо 10,6% и 10% процентов в декабре прошлого года соответственно. По прогнозам, в ближайшие месяцы прирост потребительских цен останется чуть более 6% в годовом выражении.

Умеренными можно назвать темпы роста денежного предложения. В мае прирост средней широкой денежной массы наблюдался на уровне примерно 5% процентов в годовом выражении. Сохраняется положительная динамика роста доли белорусских рублей в денежной массе.

Благоприятная ситуация сложилась также на валютном рынке. Благодаря чистому предложению иностранной валюты сохраняется устойчивость обменного курса белорусского рубля и позволяет Национальному банку покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов во время выплаты государственных валютных обязательств.

В январе — марте текущего года сформировалось положительное внешнеторговое сальдо (0,2 миллиарда долларов). Это помогло уменьшить дефицит счета текущих операций платежного баланса до 0,9 миллиарда долларов вместо 1,5 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года.

В будущем Нацбанк не исключает уменьшения процентных ставок при условии положительных тенденций в экономике и монетарной сфере, также на такое решение повлияет состояние платежного баланса.

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