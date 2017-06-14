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16:27 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сроки перечисления пенсий на банковские счета изменятся на Дону

Сроки перечисления пенсий на банковские счета изменятся в Ростовской области, сообщает региональное отделение ПФР.

Источник: Аргументы и факты

«С 1 октября 2017 года на территории Ростовской области в рамках реализации распоряжения Правления ПФР от 21.07.2015 № 330р “Об оптимизации сроков перечисления денежных средств на выплату пенсий и иных социальных выплат в кредитные организации” изменяется порядок финансирования сумм пенсий (иных социальных выплат) на счета получателей, открытые в кредитных организациях», — говорится в сообщении.

В соответствии с новым порядком финансирования пенсионерам старше 19 и моложе 65 лет деньги будут перечисляться не позднее 13 числа каждого месяца. Ранее средства поступали на их счета не позднее 10 числа каждого месяца.

Деньги на счета пенсионеров, которые ранее получали пенсию 16 и 23 числа, будут поступать не позднее 23 числа каждого месяца.

Изменения не коснутся пенсионеров в возрасте до 19 лет, а также 65 лет и старше. Они будут получать пенсию не позднее 10 числа каждого месяца.

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