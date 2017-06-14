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12:09 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани перенесли дату завершения ремонта дорог, ведущих к морю

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко сообщил о том, что завершение ремонта трасс, ведущих к Черноморскому побережью, переносится на конец июня в связи с плохой погодой.

Источник: ЮГА.ру

«Дожди в конце мая — начале июня не позволили людям и технике выполнить задачи в полном объеме. Остались те виды работ, которые требуют сухой, жаркой погоды — это устройство основания, дорожная одежда и другие. Сейчас идет небольшое отставание от поставленных сроков, но этот период не затянется более чем на две недели», — подчеркнул Алексеенко.

По словам заместителя главы, Вениамин Кондратьев в курсе сложившейся ситуации.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани ограничат движение большегрузов на ведущих к морю дорогах. Дорожные работы планировалось завершить до 15 июня. Всех, кто не справится с поставленной задачей, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал уволить.

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