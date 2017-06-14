Омичам увеличили прожиточный минимум из-за цен на овощи

Как отметил глава минсоцтруда Владимир Куприянов, увеличение прожиточного минимума вызвало подорожание ряда продуктов, в том числе помидоров, огурцов и яблок. В итоге прожиточный минимум возрос на 2017 рублей и составил 8712 рублей.

«В январе-марте величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила 8712 рублей. По сравнению сравнению с четвёртым кварталом 2016 года величина прожиточного минимума возросла на 270 рублей. В указанный период произошёл рост помидоры, огурцы, репчатый лук, картофель, сливочное масло, яблоки и некоторые другие товары. В итоге стоимость набора продуктов питания увеличилась в среднем на 107 рублей. Вслед за этим увеличилась стоимость непродовольственных товаров и услуг», — заявил Владимир Куприянов.

По славам министра в Сибирском Федеральном округе снижение прожиточного минимума отмечено только в Республике Тыва. В остальных регионах его прирост составляет от 0,6 до 4,3%. В целом по РФ прожиточный минимум вырос на 218 рублей.