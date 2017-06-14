Омичам увеличили прожиточный минимум из-за цен на овощи
На заседании областного правительства Омской области 14 июня была утверждена новая величина прожиточного минимума в регионе.
На заседании областного правительства Омской области 14 июня была утверждена новая величина прожиточного минимума в регионе.
Как отметил глава минсоцтруда Владимир Куприянов, увеличение прожиточного минимума вызвало подорожание ряда продуктов, в том числе помидоров, огурцов и яблок. В итоге прожиточный минимум возрос на 2017 рублей и составил 8712 рублей.
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По славам министра в Сибирском Федеральном округе снижение прожиточного минимума отмечено только в Республике Тыва. В остальных регионах его прирост составляет от 0,6 до 4,3%. В целом по РФ прожиточный минимум вырос на 218 рублей.