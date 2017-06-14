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13:02 (мск), источник: Sputnik.md

Скоро граждане Молдовы больше не смогут легко поменять валюту

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Физические лица, которые захотят поменять валюту в обменных кассах Молдовы на сумму свыше пяти тысяч леев, должны иметь при себе идентификационные документы.

Источник: Sputnik.md

Это предусматривает законопроект о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризмом, который обсудили в ходе круглого стола, организованного парламентской комиссией по безопасности, обороне и общественному порядку.

Данный проект уже проголосован в первом чтении в парламенте республики. После чего в документ внесли около 150 дополнений, предложений и замечаний. Члены комиссии установили крайний срок представления дополнений к проекту — 19 июня. После чего законопроект представят в парламенте для обсуждения и голосования во втором и окончательном чтении.

«Проект предполагает ряд новых аспектов, в частности отмечены и организации, которые должны обращаться в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. Таким образом, подотчетные субъекты — финансовые учреждения, валютные кассы, риэлторы, адвокаты, нотариусы, таможенники, поставщики почтовых услуг, аудиторы и бухгалтеры», — завил вице-министр юстиции Николае Ешану.

По его словам, в проекте обозначено, что при обмене до пяти тысяч леев человек должен представить булетин (паспорт), а если планируется конвертировать свыше пять тысяч леев, то финучреждения обязаны зарегистрировать данные идентификационные данные клиента.

Депутаты одобрили предложение о том, что при обмене валюты нужно представлять паспорт, но попросили авторов законопроекта повысить сумму, при которой личные данные человека регистрируются в Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

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