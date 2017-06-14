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12:17 (мск), источник: Капитал

Налог на пенсию отменят для 500 тысяч украинцев

Отмена налога на пенсии для работающих пенсионеров, которую планируется провести в рамках пенсионной реформы, коснется полумиллиона украинских граждан.

Источник: Капитал

Об этом заявил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Владислав Машкин на брифинге, передает Укринформ.

«Вопрос отмены затронет около полумиллиона человек, то есть это люди, которые являются пенсионерами и работают одновременно, — им выплачивается пенсия на уровне 85% от назначенного размера, но не меньше, чем полтора размера прожиточного минимума», — отметил он.

Машкин также подчеркнул, что возможная отмена соответствующей нормы законодательства непосредственно на бюджет Пенсионного фонда «критически не повлияет».

Напомним, 17 мая Кабинет министров одобрил законопроект о пенсионной реформе.

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