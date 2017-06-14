Налог на пенсию отменят для 500 тысяч украинцев

Об этом заявил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Владислав Машкин на брифинге, передает Укринформ.

«Вопрос отмены затронет около полумиллиона человек, то есть это люди, которые являются пенсионерами и работают одновременно, — им выплачивается пенсия на уровне 85% от назначенного размера, но не меньше, чем полтора размера прожиточного минимума», — отметил он.

Машкин также подчеркнул, что возможная отмена соответствующей нормы законодательства непосредственно на бюджет Пенсионного фонда «критически не повлияет».

Напомним, 17 мая Кабинет министров одобрил законопроект о пенсионной реформе.