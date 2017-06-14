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12:25 (мск), источник: Интерфакс

Госдума приняла закон о реновации жилья в Москве

В день его официального опубликования будет прекращено включение в список сносимых домов.

Источник: Агентство «Москва»

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос хрущевок и переселение их жителей в новые дома.

Включение в список сносимых домов будет прекращено в день вступления данного закона в силу, то есть в день его официального опубликования.

Точная дата опубликования пока не известна, она станет известна после одобрения этого закона в Совете Федерации и подписания президентом.

В соответствии с принятым законом под реновацию могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения» и аналогичные по конструкции. К домам этого типа закон относит дома, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

Видео
Госдума окончательно приняла закон о реновации

Решение о включении дома в программу будут принимать жители дома — более 2/3 собственников и людей, живущих по договору социального найма. Голоса не проголосовавших будут учитываться в таком же пропорциональном соотношении как и проголосовавших, что не даст возможность прибавлять голоса «молчунов» к противникам или сторонникам реновации.

Определяется, что в программу реновации могут быть включены только те многоквартирные дома, в которых голосование по вопросу о включении в проект программы реновации было проведено до дня вступления в силу настоящего федерального закона. При этом на любом этапе реализации программы реновации до того, как была предоставлена первая новая квартира, жители дома смогут на общем собрании принять решение о выходе из программы, для этого понадобится более 1/3 голосов жителей.

Голоса жителей, которые не приняли участие в голосовании, будут распределены пропорционально между теми, кто за, и теми, кто против вступления в программу реновации. Такое правило не позволит использовать голоса «молчунов» для того, чтобы провести то или иное решение.

Определяется, что при переезде будет предоставляться равнозначное жилье, либо равноценная квартира, либо деньги.

Под равнозначным жильем понимается: жилая площадь и количество комнат должно быть не меньше, чем в старой квартире, а общая площадь новой квартиры должна превышать площадь старой; новая квартира должна иметь «улучшенную отделку»; она должна находиться в том же районе, что и прежнее жилье.

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Исключение будут составлять Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО), где люди могут переселяться не только в рамках района, но в рамках округа.

Будет также предоставлена возможность увеличить предоставляемую квартиру, доплатив за дополнительные метры или даже комнату.

Принятый закон также гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации — сначала с большим износом, затем — с меньшим.

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

Комментарии
2
А Б
Одна из весьма интересных деталей этого проекта, называемого "реновацией", выявилась вскоре после того, как жильцы подлежащих сносу домов стали интересоваться, как будет решаться вопрос того, будет ли распространено имеющееся сейчас право жильцов на собственность в виде старых квартир, на новые. Первоначальный ответ мэрии был таков, что жильцы поняли - при переезде в новое жильё они автоматически не получат права собственности. Именно эта весьма важная деталь заставила многих отказаться от смены жилья.
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Kлeвeр Удaчи
Я пока не понимаю этого закона
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Вести. Экономика. Госдума правит грамматические ошибки в законопроекте о реновации
11:12 (мск)© Ньюстюб
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