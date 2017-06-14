Госдума приняла закон о реновации жилья в Москве
В день его официального опубликования будет прекращено включение в список сносимых домов.
В день его официального опубликования будет прекращено включение в список сносимых домов.
Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос хрущевок и переселение их жителей в новые дома.
Точная дата опубликования пока не известна, она станет известна после одобрения этого закона в Совете Федерации и подписания президентом.
В соответствии с принятым законом под реновацию могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения» и аналогичные по конструкции. К домам этого типа закон относит дома, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.
Решение о включении дома в программу будут принимать жители дома — более 2/3 собственников и людей, живущих по договору социального найма. Голоса не проголосовавших будут учитываться в таком же пропорциональном соотношении как и проголосовавших, что не даст возможность прибавлять голоса «молчунов» к противникам или сторонникам реновации.
Определяется, что в программу реновации могут быть включены только те многоквартирные дома, в которых голосование по вопросу о включении в проект программы реновации было проведено до дня вступления в силу настоящего федерального закона. При этом на любом этапе реализации программы реновации до того, как была предоставлена первая новая квартира, жители дома смогут на общем собрании принять решение о выходе из программы, для этого понадобится более 1/3 голосов жителей.
Голоса жителей, которые не приняли участие в голосовании, будут распределены пропорционально между теми, кто за, и теми, кто против вступления в программу реновации. Такое правило не позволит использовать голоса «молчунов» для того, чтобы провести то или иное решение.
Под равнозначным жильем понимается: жилая площадь и количество комнат должно быть не меньше, чем в старой квартире, а общая площадь новой квартиры должна превышать площадь старой; новая квартира должна иметь «улучшенную отделку»; она должна находиться в том же районе, что и прежнее жилье.
Исключение будут составлять Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО), где люди могут переселяться не только в рамках района, но в рамках округа.
Будет также предоставлена возможность увеличить предоставляемую квартиру, доплатив за дополнительные метры или даже комнату.
Принятый закон также гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации — сначала с большим износом, затем — с меньшим.