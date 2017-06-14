Иркутская область попросит у Москвы денег на строительство детского медцентра нового поколения

Иркутская область попросит у федерального центра денег на строительство детского медицинского центра нового поколения. Об этом 13 июня 2017 года на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания сообщил депутат Владимир Новожилов. По его словам, у региона появилась возможность в рамках проекта партии «Единая Россия» «Здоровье детям» построить такой центр. «У нас две детские больницы были построены еще в XIX веке — Ивано-Матренинская детская клиническая больница и Иркутская областная детская больница, — рассказал депутат. — А размещение в старых приспособленных зданиях современного технического оборудования представляется малоперспективным».

Депутат рассказал, что Иркутской области необходимо строительство крупного медицинского многофункционального центра, где в одном пространстве будет объединена практическая клиническая помощь, медицинская наука и образовательные технологии. «В результате многочисленных реформ мы все разорваны — наука существует сама по себе, образование само по себе, больницы — сами по себе. Мы потеряли связь», — констатировал Владимир Новожилов. Он отметил, что центр должен иметь хирургический, педиатрический корпуса, неонатологическое отделение, диагностический центр, отделение детской инфекции, блок реабилитации, отделение детской прозектуры и лабораторный комплекс. Кроме того, в медицинском центре должен быть пансионат и научно-образовательный блок с библиотекой, актовым залом и практикумом для обучения студентов. Депутат предложил построить медицинский центр недалеко от Иркутской областной больницы, поскольку там есть подходящая площадка и инфраструктура.