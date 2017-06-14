Иркутская область попросит у Москвы денег на строительство детского медцентра нового поколения
Иркутская область попросит у федерального центра денег на строительство детского медицинского центра нового поколения.
Иркутская область попросит у федерального центра денег на строительство детского медицинского центра нового поколения.
Иркутская область попросит у федерального центра денег на строительство детского медицинского центра нового поколения. Об этом 13 июня 2017 года на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания сообщил депутат Владимир Новожилов. По его словам, у региона появилась возможность в рамках проекта партии «Единая Россия» «Здоровье детям» построить такой центр. «У нас две детские больницы были построены еще в XIX веке —
Депутат рассказал, что Иркутской области необходимо строительство крупного медицинского многофункционального центра, где в одном пространстве будет объединена практическая клиническая помощь, медицинская наука и образовательные технологии. «В результате многочисленных реформ мы все разорваны — наука существует сама по себе, образование само по себе, больницы — сами по себе. Мы потеряли связь», — констатировал Владимир Новожилов. Он отметил, что центр должен иметь хирургический, педиатрический корпуса, неонатологическое отделение, диагностический центр, отделение детской инфекции, блок реабилитации, отделение детской прозектуры и лабораторный комплекс. Кроме того, в медицинском центре должен быть пансионат и
Сейчас основную помощь оказывают
По его словам, медицинский центр нового поколения должен работать круглосуточно, но при этом потоки должны быть распределены на экстренные и плановые. «Нам нужна нормальная амбулаторная помощь, которая могла бы конкурировать в сегодняшнем экономическом пространстве с частными клиниками. Кроме того, у нас огромный регион, поэтому нам нужна санитарная авиация и единая система реабилитация, а не разбросанная по всему региону», — отметил Владимир Новожилов.
Председатель комитета ЗС Андрей Лабыгин сказал, что в Иркутской области активно поддерживают идею создания такого центра. «Наша задача выступить единым фронтом — и со стороны Законодательного собрания, и со стороны правительства Иркутской области, и со стороны администрации Иркутска. Сейчас нужно написать обращение к Совету Федерации и в комитет по здравоохранению Государственной думы России», — сказал Андрей Лабыгин.