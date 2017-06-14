Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Это норма: пять мифов о сексе
Сноуден прокомментировал протестные акции в России
Ученые рассказали, что происходит с погодой на Земле
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Скала раздора. Устоит ли Гибралтар перед ветром перемен BrexitСуществует поверье: Гибралтар останется британским до тех пор, пока жив хотя бы один магот.
Андрееву и Бондарчука на «Кинотавре» отметили особыми наградами
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр»
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
"Я пыталась покончить с собой после свадьбы": записи Дианы
«Было как в 41-м»: бойцы ЛНР об атаке ВСУ
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Смачно воткнул кинжал в спину": Кудрявцева о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Шестидневная война
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
13:53 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Размер счетов за общедомовые нужды ограничат нормативом

Долгожданные изменения в закон об оплате общедомовых нужд. Пока они касаются только части потребления электричества, но уже обещают значительную экономию средств жителям многоквартирных домов.

Теперь жильцы не обязаны платить за перерасход электричества на содержание придомовой территории. На лифты, лестницы, подъезды, подвалы домов установят фиксированный норматив. Для большинства домов ставка по нему понизятся.

Изменения, которые обсудили на форуме управляющих компаний, коснутся каждого жителя Ростовской области. В силу вступили поправки в федеральный закон. Теперь каждый регион установит свои нормативы оплаты общедомовых нужд.

«Теперь это нормативы потребления на содержание общего имущества дома, эти величины установлены в новых объемах, мы должны довести эту информацию до наших жителей и научить наши УК правильно применять нормативы», — говорит заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

На форуме говорят, что если раньше счета выставлялись по показаниям общедомовых счетчиков и могли быть искусственно завышены, то теперь будут приняты фиксированные тарифы. Например, за свет в подъезде или за отопление в подвале жильцов обяжут оплатить лишь минимальную сумму. Если же потребление ресурсов превысит норму, то расходы упадут на плечи УК или ТСЖ. Новый закон фактически страхует жителей от возможных переплат.

«Эта тема очень больная для всех жителей многоквартирных домов и отражается на бюджете и кошельке каждого жителя. Все ожидали очень сильного повышения новых нормативов, к счастью такого не случилось», — говорит председатель совета жильцов многоквартирного дома Ирина Трофимова.

А еще поправки в законодательство, считают специалисты, подтолкнут управляющие компании к экономии природных ресурсов. Ведь дома, в которых установят светодиодные лампочки, переключат на особый пониженный тариф.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Бойня в Кратове: первые фото стрелка и его предсмертная записка
Собака догнала и остановила машину, сбившую ее хозяйку. Видео
Бойня в Кратове: первые фото стрелка и его предсмертная записка
При пожаре в высотке в Лондоне погибли шесть человек
Пенсии работающих пенсионеров вырастут в пределах 236 рублей
Ученые назвали будущего победителя Кубка конфедераций
В правительстве предлагают меры по стимулированию рождаемости
Бывшего главу ФСИН приговорили к восьми годам колонии
Госдума приняла закон о реновации жилья в Москве
В Волгограде произошел пожар на стадионе ЧМ-2018 (видео)
Спорт
Роналду едет в Россию за рекордами Лидер сборной Португалии Роналду сейчас в великолепной форме. За последний год он выиграл все командные и индивидуальные призы, которые только можно себе представить
Авто
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото) В столице Украины на текущей неделе впервые покажут разработанный украинскими инженерами и дизайнерами суперкар «Химера»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андрееву и Бондарчука на «Кинотавре» отметили особыми наградами 13 июня состоялся показ фильма «Мифы», в котором снялись практически все российские звезды, а исполнительница двух главных женских ролей получила специальную награду
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Россиянам разрешат прописку на работе
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь