Размер счетов за общедомовые нужды ограничат нормативом

Теперь жильцы не обязаны платить за перерасход электричества на содержание придомовой территории. На лифты, лестницы, подъезды, подвалы домов установят фиксированный норматив. Для большинства домов ставка по нему понизятся.

Изменения, которые обсудили на форуме управляющих компаний, коснутся каждого жителя Ростовской области. В силу вступили поправки в федеральный закон. Теперь каждый регион установит свои нормативы оплаты общедомовых нужд.

«Теперь это нормативы потребления на содержание общего имущества дома, эти величины установлены в новых объемах, мы должны довести эту информацию до наших жителей и научить наши УК правильно применять нормативы», — говорит заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

На форуме говорят, что если раньше счета выставлялись по показаниям общедомовых счетчиков и могли быть искусственно завышены, то теперь будут приняты фиксированные тарифы. Например, за свет в подъезде или за отопление в подвале жильцов обяжут оплатить лишь минимальную сумму. Если же потребление ресурсов превысит норму, то расходы упадут на плечи УК или ТСЖ. Новый закон фактически страхует жителей от возможных переплат.

«Эта тема очень больная для всех жителей многоквартирных домов и отражается на бюджете и кошельке каждого жителя. Все ожидали очень сильного повышения новых нормативов, к счастью такого не случилось», — говорит председатель совета жильцов многоквартирного дома Ирина Трофимова.

А еще поправки в законодательство, считают специалисты, подтолкнут управляющие компании к экономии природных ресурсов. Ведь дома, в которых установят светодиодные лампочки, переключат на особый пониженный тариф.