В Новосибирске продолжает серьезно дорожать бензин, об этом сообщает Новосибирскстат.

В целом за неделю средняя цена бензина выросла на 1,2% — с 36,26 руб. до 36,71 руб. (рост на 45 копеек). Цена бензина марки АИ-80 выросла на 1,7% — с 29,25 руб. до 29,75 руб. (рост на 50 копеек). Бензин марки АИ-92 подорожал на 1,3% — с 35,11 руб. до 35,57 руб. (рост на 46 копеек). Бензин марки АИ-95 вырос в цене 1,1% — с 38,23 руб. до 38,66 руб. (рост на 43 копейки). Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,8% — с 37,96 руб. до 38,28 руб. (рост на 32 копейки).

«На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-80 можно было приобрести по цене от 29,50 до 30 рублей за литр, марки АИ-92 — от 34,90 до 36,15 рубля за литр, марки АИ-95 — от 38,20 до 39,40 рубля за литр, дизельное топливо — от 37,70 до 38,45 рубля за литр», — отметили статистики.

Напомним, на минувшей неделе статистики также зафиксировали рост стоимости бензина и дизельного топлива на 50 копеек.