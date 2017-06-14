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14:35 (мск), источник: АиФ Омск

Омские приставы отправили на утилизацию целую партию поддельного алкоголя

Контрафактное спиртное изъяли в городке Нефтяников.

Омские приставы направят на утилизацию бутылки с контрафактным алкоголем. Вызвавшее подозрение у силовиков спиртное не было снабжено маркировкой. Как сообщает пресс-служба УФССП по Омской области, изъята палёная водка была накануне недавних праздников — в пятницу 9 июня. Владельцем партии оказался недобросовестный предприниматель из городка Нефтяников Омска.

Дело в отделе судебных приставов по Советскому административному округу было возбуждено в отношении 47-летниего предпринимателя Вячеслава Ф., владельца сети ООО «Купец». Основанием послужило соответствующее судебное решение.

Суд требовал незамедлительно изъять ящик водки, в котором находилось 20 бутылок, продававшийся в одной из точек сбыта по адресу ул. 20 Партсъезда, д. 20. Продукция, не имеющая акцизных марок, не может продаваться на территории России по действующему законодательству.

Спиртосодержащая продукция была передана на утилизацию специализированной организации.

Кстати, всего с начала года УФССП по Омской области направило на утилизацию почти 2 тыс. бутылок с палёным алкоголем.

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