В Казани в 2017 году отремонтируют 32 объекта в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

В 2017 году в рамках проекта планируется отремонтировать 119 километров дорог Казанской агломерации, в том числе на федеральных и региональных дорогах.

В Казани будет отремонтировано 32 объекта. «Сюда мы относим ремонт большого казанского кольца, улиц Ибрагимова, Декабристов, Восстания, Чистопольской, Горьковского шоссе. Это малая часть объектов, которые я вам могу сегодня перечислить. Сегодня выполнено уже порядка 80 процентов работ. Мы не ограничиваемся только ремонтом покрытия проезжей части: наносится дополнительная разметка, где-то устанавливаются барьерные и пешеходные ограждения», — отметил Чукин.