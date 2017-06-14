Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин: «Наш ответ будет более грубый, но эффективный»
Почему завидовать полезно
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр»
Обнаружен двойник Эммы Уотсон
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Я пыталась покончить с собой после свадьбы": записи Дианы
«Было как в 41-м»: бойцы ЛНР об атаке ВСУ
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Смачно воткнул кинжал в спину": Кудрявцева о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
15Happy Birthday, Mr. President
17:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани в 2017 году отремонтируют 32 объекта в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани в 2017 году в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» войдут 32 объекта, ремонт 15 из которых уже завершен. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

Источник: ИА Татар-информ

В 2017 году в рамках проекта планируется отремонтировать 119 километров дорог Казанской агломерации, в том числе на федеральных и региональных дорогах.

В Казани будет отремонтировано 32 объекта. «Сюда мы относим ремонт большого казанского кольца, улиц Ибрагимова, Декабристов, Восстания, Чистопольской, Горьковского шоссе. Это малая часть объектов, которые я вам могу сегодня перечислить. Сегодня выполнено уже порядка 80 процентов работ. Мы не ограничиваемся только ремонтом покрытия проезжей части: наносится дополнительная разметка, где-то устанавливаются барьерные и пешеходные ограждения», — отметил Чукин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Зарипова: К 2020 году стоит задача устроить на работу половину инвалидов трудоспособного возраста
Госдума приняла в I чтении закон о регулировании мессенджеров
Белоруссия исключит российский рубль из расчета резервов
Турция отменила инспекцию мясных предприятий России
В США задержали ранившего конгрессмена стрелка
Бывшего главу ФСИН приговорили к восьми годам колонии
Французский летчик пересек Ла-Манш на летающей машине
В Волгограде произошел пожар на стадионе ЧМ-2018 (видео)
Спорт
Роналду едет в Россию за рекордами Лидер сборной Португалии Роналду сейчас в великолепной форме. За последний год он выиграл все командные и индивидуальные призы, которые только можно себе представить
Авто
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото) В столице Украины на текущей неделе впервые покажут разработанный украинскими инженерами и дизайнерами суперкар «Химера»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Певица Натали впервые показала двухмесячного сына Мальчик принял участие в своей первой профессиональной фотосессии.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь