Владельцы павильонов получили «амнистию» от правительства Иркутской области

Компромиссное решение приняли власти Приангарья в отношении владельцев нестационарных торговых объектов Иркутска, находящихся на землях минимущества. Предприниматели, которые не были замечены в грубых нарушениях торговли алкогольной продукцией в 2016—2017 годах, сохранят свой бизнес и с ними не будут расторгнуты договоры аренды. Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко заявил, что такое решение совпало с мнением предпринимательского сообщества, уполномоченного по правам предпринимателей в регионе и позицией губернатора. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Представитель минимущества подчеркнул, что павильоны для многих владельцев НТО является единственным источником дохода, который содержит семью, поэтому кардинальные меры, которые принимались после истории с «Боярышником» были излишними.

«Те, у кого не было нарушений по торговле алкоголем в 2016—2017 годах мы по указанным адресам свои требования отзовем, в том числе, куда мы направили предупреждения и обратились в суды. Это же будет касаться предпринимателей, которыми в указанный период были совершены нарушения торговли слабоалкогольной продукцией», — сказал Владислав Сухорученко.

При этом министр добавил, что это не касается тех, у кого нарушения были связаны с «Боярышником» и крепким алкоголем за последние два года. К таким позиция министерства в части прекращения договоров остается неизменной. Также чиновник заметил, что в случае последующего нарушения торговли любой спиртосодержащей продукцией, министерство идти навстречу таким предпринимателям больше не будет.