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15:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Владельцы павильонов получили «амнистию» от правительства Иркутской области

Соответствующее решение было принято благодаря единому мнению предпринимателей, бизнес-омбудсмена и позиции губернатора.

Компромиссное решение приняли власти Приангарья в отношении владельцев нестационарных торговых объектов Иркутска, находящихся на землях минимущества. Предприниматели, которые не были замечены в грубых нарушениях торговли алкогольной продукцией в 2016—2017 годах, сохранят свой бизнес и с ними не будут расторгнуты договоры аренды. Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко заявил, что такое решение совпало с мнением предпринимательского сообщества, уполномоченного по правам предпринимателей в регионе и позицией губернатора. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Представитель минимущества подчеркнул, что павильоны для многих владельцев НТО является единственным источником дохода, который содержит семью, поэтому кардинальные меры, которые принимались после истории с «Боярышником» были излишними.

«Те, у кого не было нарушений по торговле алкоголем в 2016—2017 годах мы по указанным адресам свои требования отзовем, в том числе, куда мы направили предупреждения и обратились в суды. Это же будет касаться предпринимателей, которыми в указанный период были совершены нарушения торговли слабоалкогольной продукцией», — сказал Владислав Сухорученко.

При этом министр добавил, что это не касается тех, у кого нарушения были связаны с «Боярышником» и крепким алкоголем за последние два года. К таким позиция министерства в части прекращения договоров остается неизменной. Также чиновник заметил, что в случае последующего нарушения торговли любой спиртосодержащей продукцией, министерство идти навстречу таким предпринимателям больше не будет.

Это не касается тех, у кого нарушения были связаны с «Боярышником» и крепким алкоголем за последние два года. К таким позиция министерства в части прекращения договоров остается неизменной.

В тоже время позиция администрации города до сих пор не ясна, сказала начальник отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы Юлия Шинкаренко.

«У них накопительный эффект (нарушений — прим. ред.) 2013−2016 годов. У них позиция другая», — отметила представитель минимущества.

Предприниматели обратились к министру с просьбой повлиять на местную администрацию в части принятия положительно решения в этом вопросе. Министр сообщил, что решение совета — рекомендация, а не обязательство к действию.

«Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, может лишь рекомендовать муниципалитетам, а не возлагать на них обязательства. Для меня же позиция губернатора и решение совета — руководство к действию», — обозначил позицию региональной власти Владислав Сухорученко.

Напомним, начальник департамента потребительского рынка Иркутска Евгений Семенов заявил, что развитие хаотичной торговли, которая существовала ранее, закончено. Чиновник не считает, что есть проблема с предпринимателями, которые оказались на улице, поскольку они нарушили однажды правила торговли.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что митинг из-за резкого ухудшения предпринимательского климата в Иркутске прошел на площади 50-летия Октября 27 апреля. Мероприятие посетили почти 300 представителей малого бизнеса Приангарья. Собравшиеся требовали прекратить снос павильонов в областном центре, восстановить договоры аренды, которые были расторгнуты властями, прекратить «кошмарить бизнес». Собравшиеся выступили с плакатами «Малый бизнес — кровь экономики», «Оставьте в покое малый бизнес, боритесь с контрафактом», «Малый бизнес — развитие Иркутска», «Не душите малый и средний бизнес», «Мы требуем равные условия с крупными торговыми сетями», «Онлайн кассы, нужны только их производителям» и другими. Председатель общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов заявил, что акция протеста — единственная возможность быть услышанными властями и отстоять свое право на бизнес.

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