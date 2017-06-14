Владельцы павильонов получили «амнистию» от правительства Иркутской области
Соответствующее решение было принято благодаря единому мнению предпринимателей,
Соответствующее решение было принято благодаря единому мнению предпринимателей,
Компромиссное решение приняли власти Приангарья в отношении владельцев нестационарных торговых объектов Иркутска, находящихся на землях минимущества. Предприниматели, которые не были замечены в грубых нарушениях торговли алкогольной продукцией в 2016—2017 годах, сохранят свой бизнес и с ними не будут расторгнуты договоры аренды. Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко заявил, что такое решение совпало с мнением предпринимательского сообщества, уполномоченного по правам предпринимателей в регионе и позицией губернатора. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Представитель минимущества подчеркнул, что павильоны для многих владельцев НТО является единственным источником дохода, который содержит семью, поэтому кардинальные меры, которые принимались после истории с «Боярышником» были излишними.
«Те, у кого не было нарушений по торговле алкоголем в 2016—2017 годах мы по указанным адресам свои требования отзовем, в том числе, куда мы направили предупреждения и обратились в суды. Это же будет касаться предпринимателей, которыми в указанный период были совершены нарушения торговли слабоалкогольной продукцией», — сказал Владислав Сухорученко.
При этом министр добавил, что это не касается тех, у кого нарушения были связаны с «Боярышником» и крепким алкоголем за последние два года. К таким позиция министерства в части прекращения договоров остается неизменной. Также чиновник заметил, что в случае последующего нарушения торговли любой спиртосодержащей продукцией, министерство идти навстречу таким предпринимателям больше не будет.
В тоже время позиция администрации города до сих пор не ясна, сказала начальник отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы Юлия Шинкаренко.
«У них накопительный эффект (нарушений — прим. ред.) 2013−2016 годов. У них позиция другая», — отметила представитель минимущества.
Предприниматели обратились к министру с просьбой повлиять на местную администрацию в части принятия положительно решения в этом вопросе. Министр сообщил, что решение совета — рекомендация, а не обязательство к действию.
«Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, может лишь рекомендовать муниципалитетам, а не возлагать на них обязательства. Для меня же позиция губернатора и решение совета — руководство к действию», — обозначил позицию региональной власти Владислав Сухорученко.
Напомним, начальник департамента потребительского рынка Иркутска Евгений Семенов заявил, что развитие хаотичной торговли, которая существовала ранее, закончено. Чиновник не считает, что есть проблема с предпринимателями, которые оказались на улице, поскольку они нарушили однажды правила торговли.
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